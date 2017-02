V Zapudju do vode tudi preostali del naselja

22.2.2017 | 08:30

Ilustrativna fotografije (Foto: Tomislav Urh, arhiv DL)

Zapudje - V Zapudju v črnomaljski občini so odprli sekundarni vodovod, s katerim so do vode prišli tudi tisti prebivalci, ki jih doslej ni bilo mogoče priključiti.

Za naselje Zapudje je bil vodovod zgrajen konec leta 2015 v okviru regionalnega projekta Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine, ki je bil sofinanciran iz Kohezijskega sklada EU. A vsem prebivalcem Zapudja vodovod ni bil na voljo, saj so v okviru tega projekta zgradili samo primarno oz. osnovno omrežje za oskrbo s pitno vodo.

V letu 2016 je občina Črnomelj na pobudo vaščanov naročila projektiranje manjkajočih sekundarnih vodovodov v naselju Zapudje. Projektant, Projekt inženiring d.o.o. iz Ljubljane, ki je projektiral tudi osnovno omrežje, je predvidel še 4 sekundarne krake vodovoda, trije so zgrajeni v celoti, krak proti vinogradniškemu območju pa delno.

Gradnja vodovoda v Zapudju se je pričela avgusta lani in zaključila v mesecu oktobru. Tehnični pregled je bil opravljen konec januarja 2017, pridobljeno pa je tudi uporabno dovoljenje.

Poleg glavnega izvajalca, JP Komunala Črnomelj d.o.o., je dela izvajal tudi podizvajalec Kograd d.o.o. iz Črnomlja. Zgradili so 480 m sekundarnih vodovodov in ob tem asfaltirali še 100 m javne vaške poti v delu naselja, imenovanem Golek. Nadzor nad gradnjo je izvajalo podjetje Ambiens d.o.o. iz Črnomlja.

Skupna vrednost naložbe v sekundarni vodovod znaša malo več kot 82.000 evrov od je občina od države prejela dobrih 12 tisočakov nepovratnih sredstev na podlagi 21. člena ZFO-1.

V naselju Zapudje je vodovod zgrajen tako, da skladno z uredbo o oskrbi s pitno vodo omogoča priključitev vseh objektov, ki so v območjih, namenjenih za poselitev, so še sporočili z občine Črnomelj.

B. B.