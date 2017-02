Pijan na parkirišču, avto s ceste

22.2.2017 | 09:00

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj intervenirali v 37 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 132 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in sedem prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi šestih kršitev javnega reda in miru. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj vlomov in tatvin. Posredovali so tudi zaradi nesreče pri delu.

Pijan na parkirišču

Sevniški policisti so bili okoli 21.30 obveščeni o prometni nesreči na parkirnem prostoru v Sevnici. Opravili so ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročil 35-letni voznik, ki je zaradi nepravilnega premika z vozilom trčil v drug avtomobil. Povzročitelj nesreče je imel v litru izdihanega zraka 1,04 miligramov alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Nesreča pri Šentrupertu

Nekaj pred 23. uro se je zgodila prometna nesreča v Rakovniku pri Šentrupertu. Po prvih ugotovitvah policistov je 34-letni voznik osebnega avtomobila vozil iz smeri Slovenske vasi proti Rakovniku. Voznik je zapeljal na bankino, izgubil oblast nad vozilom in se prevrnil. Lažje poškodovanega povzročitelja nesreče so oskrbeli v novomeški bolnišnici.

B. B.