Med najbolj prodornimi občinami letos tudi novomeška

22.2.2017 | 09:55

Ljubljana - V okviru slovenske ISSO raziskave projekta Zlati kamen, ki že šesto leto identificira razvojno najbolj prodorne občine in vsako leto premelje okoli 160.000 uradnih podatkov, so znane finalistke iz štirih regij. To so:

Bohinj, Cerkno in Kranjska Gora v regiji Zahodna Slovenije,

Grosuplje, Kamnik in Novo mesto v regiji Osrednja in jugovzhodna Slovenija,

Laško, Podčetrtek in Slovenj Gradec v regiji Od Koroške do Posavja ter

Lendava in Ljutomer v regiji Vzhodna Slovenija.

Razglasitev bo potekala na konferenci Zlati kamen, tradicionalnem srečanju občin in srečanju županov, 14. marca 2017, v Festivalni dvorani v Ljubljani.

V slovensko ISSO raziskavo je vključenih več kot petdeset ključnih indikatorjev razvojne uspešnosti, ki se jih primerja skozi zadnja štiri leta. V analizo so avtomatično vključene vse slovenske občine, zato podatki predstavljajo dober pregled slovenskega okolja na ravni lokalne samouprave.

»Vsako leto pregledamo razvojne dokumente vseh slovenskih občin, kar znese skupaj med 1.000 in 2.000 enotami gradiva. Za pripravo analize ISSO, ki vsebuje kompleksne in 'pametne' kazalnike, premeljemo letno okrog 160.000 podatkov. Bržkone s tem ni primerljiva nobena nagrada ali lestvica v Sloveniji. Letos smo poleg običajne kvantitativne analize ISSO za izbor pripravili tudi posebno analizo turizma, ki jo bomo objavili v obliki bele knjige,« je ob tem sporočil mag. Robert Mulej, urednik projekta in vodja raziskave. Slovenski indeks ISSO lahko tudi sicer primerjamo s podobnimi analizami po svetu, ki primerjajo kraje na svetovni ravni.

Rdeča nit je letos turizem

Letos so se organizatorji pri izboru še močneje naslonili na rdečo nit, ki bo pri letošnji nagradi Zlati kamen turizem. »Skoraj vse slovenske občine uvrščajo to področje med svoje glavne razvojne prioritete. Ne preseneča, da so slovenske občine prav na področju turizma razvile morda več dobrih in izvirnih praks kot kjerkoli drugje. Toda obenem pogled na turistični razvoj razkrije zelo velike razlike tako med kraji kot med regijami. Tretja zanimiva ugotovitev: najboljših praks ne najdemo le med najbolj uveljavljenimi turističnimi kraji - nekaj krajev s hitro rastočim obiskom bi lahko označili kot skrite potencialne uspešnice slovenskega turizma prihodnosti,« pravi Mulej.

Na konferenci bodo tako sodelovali strokovnjaki, med njimi tudi dr. Andrej Pompe, Brand Business School, avtor knjige Znamka mesta, Maja Pak, direktorica Slovenske turistične organizacije, Petra Stušek, direktorica Turizma Ljubljana, predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in Ministrstva za javno upravo. Kot primer tuje prakse bo predstavljeno repozicioniranje hrvaške Istre, kot primera slovenskih in inovativnih pa Vinarium v Lendavi in Fontana piva Zeleno zlato v Žalcu.

Nagrado Zlati kamen se podeljuje od leta 2012. Dosedanje zmagovalke so bile:

Ljubljana (2016)

Šentrupert (2015)

Škofja Loka (2014)

Postojna (2013) in

Idrija (2012).