6. obletnica Rastoče knjige OŠ Brusnice

22.2.2017

Brusnice - »Rastoča knjiga je več kot knjiga;

je skrinja narodne zaveze;

je duh, ki se nad časom dviga;

je zvezda stalnica: ljubezen.«

Tone Pavček

Rastoča knjiga Osnovne šole Brusnice letos praznuje že 6. obletnico delovanja. Bili smo med prvimi šolami v Sloveniji, ki smo pristopili k temu mednarodnemu projektu, ki povezuje vse generacije Slovencev doma in po svetu. Ravno povezovanje je eden ključnih ciljev Rastoče knjige. V letošnjem šolskem letu smo Rastočo knjigo povezali z mednarodnim projektom ERASMUS+ ter tako uresničili enega izmed njenih ciljev: medkulturni dialog in večjezičnost.

Ob 6. obletnici Rastoče knjige sta nas s svojim obiskom v četrtek, 16. februarja, počastila: direktor Javne agencije za knjigo Republike Slovenije Aleš Novak in simpatizer na področju Rastoče knjige prof. dr. Miha Japelj. V ta namen smo učenci in učitelji pripravili bogat kulturni program, s katerim smo izkazali spoštovanje do tradicije duha, jezika in običajev. V tem duhu bomo nadaljevali tudi v bodoče.

Jasna Ilić in Vanja Vrtačič, Foto: Vesna Podlesnik.

