KZ Krka ima (spet) novega direktorja

22.2.2017 | 12:40

Foto: arhiv DL

Novo mesto - Kmetijska zadruga Krka ima novega direktorja. Po komaj pol leta, odkar je prevzela vodenje, je Janjo Horvat Jaklič na položaju direktorja nasledil Anton Prus.

"Horvat Jakličeva je podala odpoved iz objektivnih razlogov, ker pa nismo želeli zavlačevati, jo je upravni odbor 10. februarja razrešil, 17. februarja pa na ta položaj imenoval Antona Prusa, in sicer za obdobje šestih mesecev z možnostjo podaljšanja," nam je povedal predsednik nadzornega odbora zadruge Pavel Vidic.

Kot pravi Vidic, je Prus v KZ Krka zaposlen že vrsto let. Dolgo je delal na področju analitike in informatike, zadnje čase pa je urejal popis in prodajo nepremičnin.

"Prvo, kar pričakujemo od novega direktorja je, da bo nadaljeval zastavljene cilje, popeljati zadrugo na prepoznavno in enotno raven tako v članstvu kot tudi med delavci. Janja Horvat Jaklič ostaja v zadrugi na mestu svetovalke direktorja. Trenutno bo ves trud vlagala v razne razpise, saj smo do sedaj na tem področju malo naredili," pravi Vidic.

Pred Horvat Jakličevo je KZ Krka vodil Jure Vončina, ki je v začetku lanskega leta odstopil s položaja direktorja.

B. B.