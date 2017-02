Nad nevarne električne kable v Žabjaku še letos

22.2.2017 | 14:05

Električna napeljava v Žabjaku.

Novo mesto - Zveza Romov za Dolenjsko je v Novem mestu pripravila pogovor, s katerim žali spodbuditi začasno ureditev električne napeljave v novomeškem romskem naselju Žabjak. Ta je zdaj napeljana neustrezno, hkrati je nezadostna in predvsem nevarna.

Koordinator pri reševanju romskih vprašanj med novomeško občino in državnimi ustanovami Franci Kek je po današnjem sestanku povedal, da romsko naselje Žabjak nima legalno napeljane elektrike. Napeljana je "po domače, na črno in nevarno", zaradi nje je pred leti umrl romski otrok, nekateri Romi pa si elektriko medsebojno preprodajajo in pri tem služijo.

Dodal je, da je predsednik vlade Miro Cerar ob lanskem jesenskem obisku Novega mesta napovedal, da naj bi elektriko v Žabjaku, do rešitve lastniškega vprašanja in legalizacije naselja začasno in urejeno napeljali od priključka pri bližnji vojašnici. Glede tega so se nato vse dogovorili, eno od ministrstev pa je v nadaljevanju ugotovilo, da za kaj takega ni zakonske podlage.

Ustrezno zakonsko rešitev zdaj iščejo na različnih ministrstvih, v Novem mestu pa upajo, da bodo do nje tudi kmalu prišli, medtem pa glavna težava ostajata neurejeno lastništvo in legalizacija naselja.

Kek je pojasnil, da se elektrike v objekte, zgrajene brez gradbenega dovoljenja, po zakonu ne sme napeljati. Izjemo predstavlja le urgentno in začasno reševanje življenjsko nevarnih primerov, kamor nevarna električna napeljava v Žabjaku po njegovi oceni tudi sodi.

Novomeški romski svetnik Duško Smajek je ob tem povedal, da so se glede začasne in urejene električne napeljave v Žabjaku že lani vse dogovorili, nato pa je urejanje tega vprašanja zastalo.

Po njegovih zadnjih podatkih naj bi v Žabjaku predvidoma še letos uredili začasno električno napeljavo za približno 85 odstotkov od približno 35 tamkajšnjih gospodinjstev. S centrom za socialno delo se dogovarjajo, da bi Romom iz Žabjaka na števcih odčitano porabo elektrike odtegovali neposredno iz njihove socialne pomoči.

Kot je opozoril predsednik Zveze Romov za Dolenjsko Bogdan Miklič, si za ureditev elektrifikacije v Žabjaku, ki stoji na zemljiščih ministrstva za obrambo, prizadevajo že dlje časa. Da se kaj takega da, čeprav gre za še nelegalno naselje, sta po njegovem zgled občini Metlika in Kočevje, sicer pa so z današnjim sestankom želeli pospešiti reševanje omenjenega vprašanja, je še dejal.

Kot je znano, se Mestna občina Novo mesto in ministrstvo za obrambo že dlje dogovarjata za prenos lastništva zemljišč, na katerih stoji romsko naselje Žabjak, na občino.

Izidor Jerala z urada za prostor in razvoj Mestne občine Novo mesto je nedavno povedal za STA, da so se zadeve glede urejanja Žabjaka v zadnjega pol leta začele okrepljeno premikati. Občina bolje sodeluje z vladnimi službami in uradom za narodnosti, v Novem mestu pa so oktobra oblikovali predlog za ureditev Žabjaka in sosednjega romskega naselja Brezje.

B. B.

Galerija