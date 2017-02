Truplo v Savi pred elektrarno

22.2.2017 | 18:05

Ob 12.12 je v kraju Stara vas-Bizeljsko, občina Brežice, gorela suha trava. Požar na površini okoli 200 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Stara vas in Bizeljsko.

Ob 11.48 so pri Hidroelektrarni Boštanj, občina Sevnica, gasilci PGD Sevnica iz reke Save izvlekli truplo in ga predali pogrebni službi. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

Ob 12.47 je ob Mirnopeški cesti v Novem mestu gorela suha trava in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili požar na površini enega hektarja. Posebne škode ni. O dogodku so bili obveščeni policisti PU Novo mesto.