Dimniški in travniški požar; danes brez elektrike

23.2.2017 | 07:05

Včeraj ob 18.35 so v Gorenji Brezovici, občina Šentjernej, v dimniku stanovanjske hiše gorele saje. Gasilci PGD Šentjernej so goreče saje pogasili, očistili dimnik in s termovizijsko kamero pregledali okolico dimnika.

Ob 17.55 je pri naselju Mihovica, občina Šentjernej, gorela suha trava in podrast. Gasilci PGD Šentjernej so pogasili požar na površini okoli 150 kvadratnih metrov.

Motena oskrba z vodo

Komunala Sevnica obvešča uporabnike pitne vode na vodovodu Krmelj, v naselju Šentjanž - Češnjice, da bo danes, predvidoma med 9. in 12. uro, motena oskrba s pitno vodo zaradi rednih vzdrževalnih del na sistemu.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 10.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BUŠINJA VAS, izvod Pušič;

- od 11.00 do 13.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠTREKLJEVEC , izvod Gasilski dom.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 9.30 do 14.00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGATUŠ na izvodu 1 R.O.Cerkev.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo med 7.40 in 14.20 zaradi rednih vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju TP Hrastno in Veliki Cirnik.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 9.00 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JURČIČEVA na izvodu 3. ROKVIČ.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na področjih:

- nadzorništva Krško mesto med 8. in 9. uro na območju TP Šutna in Šutenski vrh in med 9. in 11. uro na območju TP Mrtvice izvod proti Krškem levo in desno,

- nadzorništva Sevnica med 8. in 11.30 uro na območju TP Orehovo obrtna cona in med 12. in 14. uro na območju TP Zagradec,

- nadzorništva Brežice med 7.45 in 11.40 uro na območju TP Brezina in Gornji Šentlenart.

M. K.