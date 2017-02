Krka izgubila tudi proti Igokei

23.2.2017 | 08:25

Foto: I. V., arhiv DL

Novo mesto - Košarkarji novomeške Krke so v 23. krogu lige Aba doživeli trinajsti poraz v zadnjih petnajstih tekmah tega tekmovanja. Tokrat so izgubili pri Igokei v Laktaših z 72:85 (18-25, 20-13, 10-27, 24-20).

Prvi polčas je bil izenačen, tekma pa je bila odločena na začetku drugega, ko je v petih minuta Igokea dosegla kar 20 točk, Krka pa nobene. Krkaši imajo 7 zmag in 16 porazov in so na 13. mestu. V naslednjem krogu jih v soboto, 25. februarja, čaka zelo pomembna domača tekma z Mornarjem iz Bara, ki ima enak izkupiček, nato gostovanje pri Partizanu, tekmovanje pa bodo Novomeščani sklenili 11. marca doma proti Ciboni.

»Slabo smo odprli tekom in dovoli domačim, da se razigrajo. Do konca polčasa smo uspeli vzpostaviti ravnotežje, tako v skokih kot tudi v ostalih elementih, in imeli smo igro, kakršno bi morali imeti vseh 40 minut. Ne vem, kaj se je zgodilo na začetku drugega polčasa. Igokea igra brez pritiska za razliko od nas in enostavno so letel po parketu. Začeli smo z zgrešenim metom za tri točke, Igokea je zadela v protinapadu in polna samozavesti dosegla 20 zaporednih točk in to je odločilo tekmo. Pred nami je tekma z Mornarjem, za katero se moramo zbrati in v njej iskati točki za obstanek,« je po sinočnjo tekmi povedal trener Dejan Mihevc.

Igralec Duško Bunić pa je ocenil: »Prvi polčas smo odigrali korektno, potem pa v drugem polčasu dobili 20 točk, ne da bi kakšno dosegli, tako da je bilo vprašanje zmagovalca hitro rešeno. Ne preostane nam nič drugega, kot da se obrnemo na naslednje tekme in v njih iščemo točke za obstanek.«

* Dvorana Laktaši, gledalcev 1000, sodniki: Hordov (Hrvaška), M. Vojinović (Srbija), Dragojević (Makedonija).

* Igokea: Pašajlić 14, Mićović 6, Šibalić 3, Robinson 16 (4:4), Milošević 14 (1:2), Albijanić 4 (2:2), Radivojević 17 (2:2), Mahkovic 4 (2:2), Rikić 7 (1:2).

* Krka: Rebec 14, Curry 13, Kastrati 8, Rojc 4 (2:2), Dimec 6 (2:2), Čebular 5 (2:2), Ritlop 1 (1:2), Bunić 4, Luković 17.

* Prosti meti: Igokea 12:14, Krka 7:8.

* Met za tri točke: Igokea 7:25 (Radivojević 3, Pašajlić 2, Milošević, Šibalić), Krka 11:31 (Rabec 4, Luković 3, Kastrati 2, Rojc, Čebular).

* Osebne napake: Igokea 16, Krka 17.

* Pet osebnih: /.

M. Ž.