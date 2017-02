Panvita Pomgrad boljša od Krke

23.2.2017 | 09:20

Foto: I. V., arhiv DL

Novo mesto - Odbojkarji Panvite Pomgrada so v drugem krogu modre skupine 1. DOL v Novem mestu premagali Krko s 3:1. Kriza odbojkarjev Krke se tako nadaljuje. V letu 2017 v prvenstvu še nima zmage, zadnjič je zmagala 14. decembra lani, ko je bila na domačem igrišču boljša prav od Panvite Pomgrada. Ta je v boju za sedmo mesto, s katerim bi se v končnici izognila ACH Volleyju, zabeležila pomembno zmago, serijo porazov Novomeščanov povečala na šest, sama pa zabeležila četrto zaporedno zmago, a do nje ni prišla z lahkoto.

Tekma je bila izenačena, v prvem nizu so bili gosti boljši v končnici, v tretjem nizu so bili prepričljivejši domači, v četrtem nizu pa so gosti pred drugim tehničnim odmorom povedli za tri točke, ob koncu pa prednost povečali na pet.

Krka - Panvita Pomgrad 1:3 (-22, -22, 18, -20)

* Dvorana Marof, gledalcev 100, sodnika: Jovanović (Komenda), Adrović (Komenda).

* Krka: Brulec, Ožbalt, G. Erpič, Vrhovšek, Kosmina, U. Erpič, Stošić, Drobnič, Pucelj, Bregar, Renko, Turk.

* Panvita Pomgrad: Pečnik, Banič, Šmitran, Detela, Rojnik, Bogožalec, Drvarič, Kasnik, Ratkai, Gašparin.