Prenovljene stopnice na Majer

23.2.2017 | 09:55

Trak sta prerezali direktorica Varstveno delovnega centra, Zdenka Vrlinič in županja Občine Črnomelj Mojca Čemas Stjepanovič. (Foto: T. Urh)

Črnomelj - Majer in mestno jedro Črnomlja povezuje peš povezava, ki je bila po znanih podatkih vzpostavljena v času italijanske zasedbe Črnomlja, sedaj pa jo večinoma uporabljajo sprehajalci, prebivalci Majerja in zaposleni v poslovni coni Majer. Prenova stopnic na Majer je potekala v dveh fazah, v letu 2015 in 2016, novo pridobitev pa so odprli včeraj.

Izvajalec del je bilo črnomaljsko podjetje TGH. Kot so sporočili iz kabineta županje so na novo so tlakovali obstoječe stopnice in podeste, zaradi tehničnih pomanjkljivosti in neprimernosti desnega dela dostopa na Majer so del stopnišča odstranili in ga izdelali na novo v skladu s tehničnimi predpisi za zunanje javne površine in dostope, za večjo varnost pa postavili še novo ograjo. Urejanje območja še ni končano, potrebna je še celovita ureditev zelenih površin in obvodne zarasti ter navezava na predvideno sprehajalno pot.

Stroški prenove 1. faze, opravljene v letu 2015, so znašali dobrih 28.000 in stroški druge nekaj več kot 35.700 evrov, skupna vrednost pa slabih 63.780 evrov. Denar so zagotovili iz proračuna Občine Črnomelj.

»Prenovljena peš povezava bo s tem postala del funkcionalnih povezav mesta in sprehajalnih poti. Omogočala bo varnejši in prijetnejši peš dostop na Majer, kar pomeni tudi večjo verjetnost uporabe parkirišč na Majerju za zaposlene kot tudi prebivalce mestnega jedra. Z dokončno ureditvijo območja akvadukta in peš mostička (Majer – Vojna vas) ter ureditvijo obvodne sprehajalne poti, bo mesto pridobilo na dodatni atraktivnosti in možnostih novih sprehajalnih poti,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Z ureditvijo pešpoti, ki potekajo v naravnem prostoru, prebivalci dobijo kakovosten prostor za preživljanje prostega časa in se vanj vračajo, so prepričani na občini, ki si prizadeva, da bi tudi na tak način pritegnila meščane, da doživljajo svoje mesto in ga obiskujejo. »Hkrati je tudi to eno izmed izhodišč za oživitev mestnega jedra, večjega obiska mesta in povečanje ponudbe v mestnem jedru,« so še dodali v kabinetu županje.

