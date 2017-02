Posavski muzej Brežice v navzkrižnem ognju

Posavski muzej Brežice

Tomaž Teropšič

Alenka Černelič Krošelj

Brežice - Nedavno sprejeti sklep brežiškega občinskega sveta nalaga nov razpis za mesto direktorja Posavskega muzeja Brežice.

Potem ko so junija 2014 v Brežicah imenovali Alenko Černelič Krošelj za direktorico muzeja, se je na to kadrovsko odločitev, za katero stoji komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, pritožil dr. Tomaž Teropšič, ki je bil pred tem direktor Posavskega muzeja. Teropšič je dosegel sodno razveljavitev sklepa o imenovanju Černeličeve Krošljeve. Ta naj ne bi, kot izhaja iz sodbe, izpolnjevala razpisnega pogoja, ki zahteva triletne delovne izkušnje na vodilnih oziroma vodstvenih delovnih mestih.

Alenka Černelič Krošelj je v svoji obrambi Teropšičeve pripombe označila za zavajajoče in žaljive. Poudarila je, da je vodila več zahtevnih projektov in s tem dokazala vodstvene sposobnosti.

