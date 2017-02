Z roko v roki do obnovljenih mladinskih domov

23.2.2017 | 12:50

Delovna akcija v Praprečah (Foto: Žiga Golob)

Drganja Sela, Prapreče - Mladinski domovi so središče vaškega življenja. V občini Straža imajo tri, in sicer v Drganjih Selih, Praprečah in Rumanji vasi. Obnovo slednjega je pred leti vodil Franci Berkopec, predsednik Društva za prostovoljne dejavnosti Rumanja vas, sodelovali pa so tudi krajani, Pihalni orkester Krka in tudi straška občina, ki je lani poskrbela še za postavitev dveh nadstreškov in otroških igral, novo podobo pa dobivata tudi preostala dva. Seveda tudi tukaj brez velike pomoči in udarniškega dela tamkajšnjih prebivalcev ne bi šlo.

Mladinski dom na Drganjih Selih (Foto: Jože Zajc)

Mladinski dom na Drganjih Selih, ki ga je občina pred dvema letoma legalizirala z gradbenim dovoljenjem, je bil po besedah vodje gradbenega odbora Zdravka Goršeta, v njem sta dejavno sodelovala še Rudi Petan in Zdravko Poglajen, zgrajen v dveh delih. Leta 1956 do prve plošče za potrebe podružnične šole, ki sicer ni nikoli potem zaživela, s prostovoljni prispevki ljudi, podpornikov in izkupičkom od veselice pa ga je dokončala mladinska organizacija, ki jo je leta 1978 ustanovil ravno Gorše. V vseh teh letih ga je načel zob časa in tako ga je občina na pobudo omenjene trojice in vaščanov lani tudi začela obnavljati.

»V prvi fazi smo tako zamenjali kritino in položili toplotno izolacijo na strehi, v notranjosti nekoliko preuredili prostore, uredili sanitarije in ogrevanje, zamenjali stavbno pohištvo in nekaj notranjih vrat, za letos pa je predvideno, da v večnamenski sobi prenovimo še tlake, namestimo zunanji dimnik in postavimo kamin, da dom priključimo na javni vodovod in ga odenemo v toplotno izolacijo. Dom bi bil tako obnovljen v celoti razen spodnjih oz. kletnih prostorov, zanje namreč še ne vemo, kakšno vsebino bodo imeli, po končani obnovi pa bomo uredili njegovo okolico,« je pojasnil straški župan Dušan Krštinc in pohvalil zavzetost gradbenega odbora in vaščanov, ki so se sami organizirali in sami opravili veliko dela, denimo rušitvena dela v notranjosti, polaganje izolacije, beljenje, čiščenje…

Dom je sicer v lasti občine, čeprav, je dejal župan, je zgodovinsko gledano od vaščanov, saj so ga naredili in vzdrževali sami. »Ima svojega skrbnika, ki ima ključe od doma in ga odpre za različne dogodke, o upravljanju v bodoče pa se bomo dogovorili z vaščani na zboru krajanov. Pravno bi bilo najlažje to speljati, če bi to prevzelo Kulturno društvo Drganja Sela,« je še dodal.

Denar pobirali po treh vaseh

Tudi obnove mladinskega doma Prapreče še ne bi bilo brez zagnanih krajanov, še posebno Marka Krštinca, Marjana Irta in Matije Goloba. »Dom so naredili naši starši leta 1975, tri leta kasneje pa so ga za polovico še razširili. Sprva je bil namenjen mladini, kasneje pa tudi za vse prireditve in dogodke v kraju, nekaj časa je v njem delovala tudi gasilska desetina Prapreče v okviru PGD Vavta vas. V tem času je bil deležen le kakšnih manjših vzdrževalnih del, sodu pa je dno izbil sestanek, ko smo v domu dobesedno stali v luži, ker je puščala streha. Stopili smo skupaj in začeli pobirati prostovoljne prispevke od hiše do hiše v Praprečah, Dolnjem Mraševem in Potoku. Odziv je bil odličen, v treh vaseh so nam odrekli le štirje. Nekaj denarja smo dobili še pri sponzorjih in obrtnikih, sami smo priskrbeli tudi nekaj materiala,« je opisal Marko Krštinc.

Najprej so načrtovali zamenjati le streho, ko pa se je vključila še domača občina, so obnovo zastavili bolj obsežno. Dom, za katerega po besedah župana občina po odkupu zemljišč pelje postopek pridobitve uporabnega dovoljenja, je dobil novo streho, toplotno izolacijo, nove notranje obloge, novo stavbno pohištvo in nekaj notranje opreme, uredili so sanitarije in kamin, nekoliko so razširili tudi igrišče in uredili okolico. Tudi njih čaka še določitev upravljalca.

Naj dodamo še to, da je občina Straža za obnovo mladinskega doma v Drganjih Selih lani prispevala 20.600, v Praprečah pa 5.700 evrov. Celotna obnova slednjega je sicer stala okoli 10 tisoč evrov, v to pa ni všteto delo krajanov.

Članek je bil v Dolenjskem listu objavljen 9. februarja.

M. Žnidaršič