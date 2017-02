Po petnajstih letih prenovili trgovino

23.2.2017 | 15:00

Dvor - Danes dopoldan je vrata znova odprla Mercatorjeva trgovina na Dvoru, ki so jo prenavljali skoraj teden dni. Kot je povedala poslovodja dvorskega marketa Tadeja Škufca, so prenovili celostno grafično podobo prodajalne ter naredili trgovino bolj odprto in prijazno kupcem. »Več poudarka je na razširjeni ponudbi svežih izdelkov, kot so sadje in zelenjava, v delikatesi pa je tudi pekarna, kjer pečemo pice, burek in ostalo,« je dejala.

Prenova trgovine je bila skorajda že nujna, saj bo marca minilo 15 let od njene postavitve, v tem času pa ni doživela bistvenih sprememb. Odprtja prenovljene trgovine se je udeležil tudi žužemberški župan Franc Škufca skupaj z direktorjem občinske uprave Jacquesom Grosom.

Besedilo in fotografije: R. N.

