V nedeljo prvič medijske nagrade Žarometi

23.2.2017 | 13:50

Prvo podelitev medijskih nagrad žarometi bodo vodili (z leve) Klemen Janežič, Ana Maria Mitić, Ajda Smrekar in Miha Brajnik. (Foto: Media24)

Ljubljana - V nedeljo, 26. februarja, bodo prvič lastnike dobile nove slovenske medijske nagrade Žarometi, ki jih podeljuje revija Vklop pod okriljem medijske skupine Media24, katere del je tudi Dolenjski list. Neposredni prenos podelitve nagrad, ki bo na Gospodarskem razstavišču, si boste lahko ogledali na 1. programu televizije Slovenija ob 20.30.

Žarometi so nagrade tistim, ki so bili v preteklem letu v medijih najbolj opaženi s strani gledalcev in poslušalcev, medijskih ustvarjalcev, poznavalcev in strokovnjakov. 24 članov strokovne žirije je s točkovanjem določilo po deset najboljših na področju glasbe, filma in igre ter televizije, uredništvo revije Vklop pa prejemnika žarometov za družbeno odgovorni projekt leta in za medijsko legendo. Slednjo bo podelil predsednik Slovenije Borut Pahor.

Gostitelji prvih Žarometov bodo improvizatorja Ana Maria Mitić in Miha Brajnik ter igralca Ajda Smrekar in Klemen Janežič. Ostaja pa skrivnost, v kakšni luči se nam bo predstavil Jan Plestenjak in kakšno točko pripravljajo Nipke, Trkaj in The Artifex. To sicer niso vse točke, prav nobena pa ne bo gledalcev pustila ravnodušnih, obljubljajo organizatorji.

M. Ž.