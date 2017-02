Brežiški župan sprejel srebrno karateistko Kajo Budič

23.2.2017 | 17:30

Darilo župana Ivana Molana za uspešno športnico Kajo Budič. (Foto: Občina Brežice)

Župan Ivan Molan, Kaja Budič, Andrej Budič in Davor Mrzak

Brežice - Župan Občine Brežice Ivan Molan je danes sprejel uspešno karateistko Kajo Budič, ki je na Evropskem prvenstvo za kadete, mladince in mlajše člane v Sofiji v Bolgariji v močni konkurenci osvojila odlično 2. mesto. V letošnji sezoni jo čakajo še evropsko člansko prvenstvo, svetovno prvenstvo za mlade člane, dve Zlati ligi in Balkansko prvenstvo. Kajin cilj v športu je jasen – uvrstiti se na olimpijske igre oz. postati svetovna prvakinja, so sporočili iz brežiške občinske uprave.

Sprejema sta se udeležila tudi Kajin oče Andrej Budič in trener Davor Mrzak iz Karate kluba Samobor, ki bdi nad treningi mlade karateistke, ki je sicer članica Karate kluba Kolektor iz Idrije, svojo pot pa je začela v brežiškem klubu. Kaja Budič se kot uspešna mlada športnica, je 3. na evropski in 30. na svetovni članski lestvici, pridružuje mednarodnemu projektu »Občuti svobodo vode«, ki ga vodi brežiška občina, kjer bo poskrbela za pripravo in izvedbo rekreativne vadbe namenjene občanom vseh generacij.

Na vprašanje, od kje črpa moč in motivacijo, saj trenira dvakrat na dan, Kaja Budič odgovarja, da je trmasta in vztrajna od malih nog, ko si postavi cilj vso svojo moč nameni temu, da cilj tudi doseže. Zaveda se, da so pred njo leta napornih treningov in odrekanj, pri tem je izjemnega pomena močna podpora njene ekipe, družine in lokalnega okolja. Na sprejemu se je zahvalila vsem, ki vanjo verjamejo in jo podpirajo na njeni poti. O njeni vztrajnosti pričajo statistični podatki – v enem letu je za treninge, ki potekajo dvakrat na dan, prevozila 14.500 km, opravila 291 treningov in na tekmovanjih preživela 66 dni, so med drugim zapisali v sporočilu za javnost.

Zvočni zapisi Karateistka Kaja Budič o načrtih za letošnjo sezono Karateistka Kaja Budič o načrtih za letošnjo sezono