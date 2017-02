Gorela suha trava, poginula raca in čaplja

23.2.2017 | 18:20

V Šutni v občini Krško sta pet minut čez 12. uro gorela suha trava in grmičevje. Požar na površini okoli 1000 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGE Krško in PGD Podbočje.

Okoli pol štirih popoldne je suha trava gorela tudi v Rodinah v občini Črnomelj. Gasilci PGD Rodine so požar na površini okoli enega hektarja pogasili.

V ob bregi v reki Krki na Grajski cesti na Otočcu so ob 10.50 opazili poginulo raco, malo pred 18. uro pa v Kostanjevici na Krki poginulo čapljo. V obeh primerih so obvestili dežurnega delavca Veterinarsko higienske službe.

Kamenje na cesti

Na cesto Mokronog—Zbure v Gorenjih Laknicah se je okoli 12.30 ure usulo kamenje. Odstranili so ga delavci CGP Novo mesto.

M. Ž.