Vetrolom, požari v naravi in težave z vodo ter elektriko

24.2.2017 | 07:10

Sinoči ob 22.24 uri je v naselju Podvinje, občina Brežice, na cesto padlo drevo. Delavci CGP so drevo razžagali in počistili cestišče.

Ob 18.00 je pri Radovici v občini Metlika gorela suha trava. Gasilci PGD Radovica so požar na površini okoli 4000 kvadratnih metrov pogasili.

Ob 18.12 je na Poganški ulici v Novem mestu gorela suha trava. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel-Novo mesto so požar na površini okoli 300 kvadratnih metrov pogasili.

Ob 19.36 je tudi v Dobruški vasi v občini Škocjan gorela suha trava. Gasilci PGD Dobrava in Škocjan so pogasili okoli 200 kvadratnih metrov goreče suhe trave in podrasti.

Zvečer ob 20.38 je še pri naselju Stranska vas, občina Novo mesto, gorela suha trava. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Stranska vas so požar na površini okoli 1500 kvadratnih metrov pogasili.

Ob 16.23 je v Kočevju zagorela trava. Posredovali so gasilci PGD Kočevje, ki so gorečo travo pogasili na Trati na površini okoli enega hektarja, na Novomeški cesti okoli 2200 kvadratnih metrov in v Mestnem Logu na površini okoli sto kvadratnih metrov.

Danes brez vode ...

Komunala Novo mesto obvešča vse porabnike pitne vode na območju naselja Hrastje, Zapuže, Pristava pri Šentjerneju, Gorenje Mokro polje, Dolenje Mokro polje, Polhovica in Prapreče pri Šentjerneju v občini Šentjernej, da bo zaradi obnovitvenih del na vodovodnem omrežju, zapora pitne vode v petek predvidoma od 7.00 do 12.00. V času izvajanja del bo uporabnikom na voljo oskrba z avtocisterno.

Komunala Črnomelj obvešča, da bo v petek od 8.00 do 13.30 prekinjena oskrba s pitno vodo na območju Ručetna vasi, Petrova vas in Mihelja vas, zaradi vzdrževalnih del.

... ali elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 8.00 do 14.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRASINC, izvod Krasinec desno.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8.00 do 12.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRAŠKA GORA.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo med 7.40 in 14.20 prekinjena dobava električne energije na območju TP Hrastno in Veliki Cirnik.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Sloka cesta - nizkonapetostni izvod proti Stari vasi, med 10:00 in 12:00 uro in na območju TP Šutna in Šutenski vrh med 13:00 in 14:00 uro. Na področju nadzorništva Krško okolica, na območju TP Vojsko med 8.30 in 11.00 uro in na območju TP Koprivnica med 11.30 in 14.00 uro. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju TP Log kamnolom med 12.00 in 14.00 uro ter na območju TP Log čistilna med 8.00 in 11.30 uro.

M. K.