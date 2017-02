Stopimo skupaj za otroke v belokranjskem razvojnem oddelku

24.2.2017 | 08:50

Ravnateljica Vrtca Otona Župančiča Črnomelj Petra Pezdirc Stopar, koordinator in organizator kulturnih programov pri Ziku Črnomelj Tadej Fink in sekretarka Območnega združenja Rdečega križa Metlika Zalka Klemenčič so gonilna sila pri humanitarni akciji Stopimo skupaj.(Foto: M. B.-J., arhiv D)

Metlika - Danes ob 18. uri bo v športni dvorani OŠ Metlika dobrodelni koncert Stopimo skupaj. Njegov izkupiček bo namenjen belokranjskemu razvojnemu oddelku Vrtca Otona Župančiča Črnomelj, kamor so vključeni otroci s posebnimi potrebami.

"Ti za svoje dobro počutje in kolikor se da uspešen razvoj potrebujejo posebno skrb in specifične pristope specialnih strokovnjakov, a so trenutno prikrajšani za dodatno strokovno pomoč. V šolskem letu 2015/2016 je Vrtec Črnomelj odprl oddelek s prilagojenim programom, t.i. razvojni oddelek, v katerem so štirje otroci. (dva iz metliške in dva iz črnomaljske občine). Čeprav so vsi opredeljeni kot otroci s posebnimi potrebami, pa se med seboj zelo razlikujejo po svojih individualnih značilnostih ter sposobnostih,"sta sporočili ravnateljica vrtca Petra Pezdirc Stopar in vzgojiteljica v razvojnem oddelku Romana Andrejka Kavčič.

V ODDELKU ŠTIRJE OTROCI

Pojasnili sta, da sta dva otroka težje gibalno ovirana, kar pomeni, da ne hodita, se ne hranita samostojno, v vrtcu potrebujeta stalno skrb in nego ter pomoč pri vseh dnevnih aktivnostih. Poleg težje gibalne oviranosti se pri enem kaže motnja avtističnega spektra, zaostanek v duševnem razvoju ter velike težave v govorno-jezikovni komunikaciji. Drugi otrok s težjo gibalno oviranostjo je tudi slep z ostanki vida ter s težavami v govorno-jezikovni komunikaciji.

V skupini sta še dva otroka, ki sta sicer gibalno spretna, pri hranjenju ter skrbi zase potrebujeta le nekaj pomoči odraslih ter z različnimi prilagoditvami samostojno sodelujeta v dnevnih aktivnostih vrtca, a imata zaradi različnih vzrokov specifične težave na področju govora, socialnih interakcij, komunikacije ter kognitivnih sposobnosti.

Za celosten razvoj otrok skrbita defektologinja in pomočnica vzgojiteljice v sklopu vrtca. Otrokom pripadajo dodatne obravnave enkrat mesečno v razvojni ambulanti, kar je po obsegu obravnav zelo malo in ne zadostuje za viden napredek otrok.

"Da bi otroci dosegli večji napredek na področjih razvoja kot so govor, socialne interakcije, gibanje … potrebujejo poleg defektologa tedenske obravnave tudi drugih strokovnjakov in terapij kot so logoped, nevrofizioterapevt, terapije s pomočjo živali...hkrati pa bi za nekaj časa olajšali finančni pritisk staršev . Z zbranimi sredstvi bi omogočili dodatne obravnave otrokom v sklopu vrtca, obravnave v okolju, ki ga poznajo in sprejemajo," pravijo v vrtcu, kjer ocenjujejo, da bi za optimalni razvoj otrok iz razvojnega oddelka vrtca potrebovali vsaj:

- 5 ur nevrofizioterapevta tedensko (2 otroka po 2 uri, 1 otrok po 1 uro: individualno delo),

- 7 ur logopeda tedensko (3 otroci po 2 uri, 1 otrok po 1 uro: individualno delo),

- terapijo s pomočjo živali (skupinsko delo) vsak drug teden v mesecu.

AKCIJA TRAJA DO KONCA APRILA

V Rdečem križu Metlika so se glede na prošnjo staršev, sodelovanje vrtca, podpore belokranjskih občin (Metlika, Črnomelj in Semič) ter potrebe po pomoči njihovim otrokom odločil, da 12. januarja letos začnejo humanitarno akcijo Stopimo skupaj za otroke v belokranjskem razvojnem oddelku.

Prispevke zbirajo na: TRR Rdečega križa Metlika 02994-0019199751 s pripisom „razvojni oddelek“, organizirali bodo tudi dva dogodka, današnji koncert in zaključno prireditev, ki bo 21. aprila ob 18. v Kulturnem domu Črnomelj.



