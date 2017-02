Pijan povzročil nesrečo, potem pa se je znesel še nad policisti

24.2.2017 | 11:00

Foto: arhiv DL

Policiste Policijske postaje Brežice so sinoči okoli 22. ure obvestili o prometni nesreči na cesti med Pohanco in Šentlenartom. Opravili so ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je 62-letni voznik avtomobila zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in obstal v jarku. Povzročitelj je imel v litru izdihanega zraka 0,85 miligrama alkohola. Med postopkom je moški policistom grozil, jih žalil in ni upošteval njihovih navodil ter ukazov, zato so mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog. O vožnji pod vplivom alkohola bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

NAJCENEJŠE GORIVO

Na delovišču v Krškem so v noči na četrtek neznanci vlomili v rezervoarje petih delovnih strojev in odtujili okoli 400 litrov goriva.

NI JIM USPELO

Brežiški policisti so v noči na četrtek med opravljanjem nalog varovanja državne meje v Jesenicah na Dolenjskem izsledili in prijeli štiri državljane Pakistana, ki so nezakonito prestopili državno mejo preko Bregane. Po zaključenem postopku so tujce predali hrvaškim varnostnim organom.

J. A.