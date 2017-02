Kočevje Yaskawo sprejema z odprtimi rokami

24.2.2017 | 13:45

Vladimir Prebilić in Manfred Stern

Foto B. B.

Kočevje - Predsednik Yaskawa Europe in podpredsednik Yaskawa Electric Corporation Manfred Stern je danes v Kočevju z županom Vladimirjem Prebiličem podpisal pogodbo o nakupu zemljišča za tovarno robotov, ki jo bodo začeli graditi že jeseni.

S poskusno proizvodnjo bodo predvidoma začeli že konec leta 2018, do leta 2020 pa nameravajo v Kočevju vzpostaviti tudi raziskovalno-razvojni center za robotiko. Skupaj naj bi do takrat v družbi Yaskawa Eurepe Robotics delalo okoli 200 ljudi, od tega desetina v raziskavah in razvoju.

Prebilič je ob podpisu pogodbe poudaril, gre za naložbo, izjemnega pomena za Kočevje, a tudi za vso državo, Stern pa je delal, da so doslej odlično sodelovali tako z občino kot državo, vesel pa je tudi velike naklonjenosti javnosti. "Marsikje se ob takih naložbah porajajo tudi dvomi glede morebitnih negativnih posledic. V Kočevju so bili odzivi lokalnega okolja zelo pozitivni, kar je dober obet za nadaljnji razvoj tovarne."

Za Yaskawo je sodelovanje z lokalnim okoljem namreč zelo pomembno, saj infrastruktura ne pomeni veliko brez dobrih zaposlenih, je poudaril Stern. Prepričan je, da bodo v Kočevju dobili zelo dobre kadre, dodatno pa ga veseli, da bodo mladi lahko v domačem okolju pridobivali znanja, ki jih išče Yaskawa. Glede na vse dejavnike ima Yaskawa v Kočevju po njegovih ocenah velik potencial za prihodnjo rast.

Slovenija bo vzpostavitev Yaskawine tovarne podprla s 5,6 milijona evri. Celotna naložba v evropsko tovarno največjega svetovnega proizvajalca industrijskih robotov bo vredna okoli 25 milijonov evrov.

"Novo štetje let"

Prebilič je dogodek označil za velik dan, ki za Kočevje pomeni "novo štetje let". Prepričan je, da gre za začetek vnovičnega gospodarskega uspeha občine, ki je že dokazala, da je zanimiva za pomembne tuje investitorje.

Strinjal se je s Sternom, da so občani zaradi nove pridobitve "presrečni". Prepričan je, da bodo z uvedbo učnih programov, prilagojenih Yaskawinim kadrovskim potrebam, soustvarjali tudi prihodnji uspeh tovarne.

Ocenil je sicer, da kadrov ne bo tako lahko najti, saj podjetje potrebuje specifična znanja. "Delovno silo bo treba vzgojiti in ne pripeljati. Nedvomno je res, da bodo vsaj na začetku pripeljali nekaj ljudi v Kočevje, ki bodo vzpostavili sistem, a bo treba kasneje veliko sodelovati tudi na ravni izobraževanja," je poudaril Prebilič.

Izpostavil je, da prepričati Yaskawo v prednosti slovenskega okolja ni bilo tako enostavno, zato jim brez velikih prizadevanj vlade ne bi uspelo. Posebej se je zahvalil direktorju družb Yaskawa Slovenija in Yaskawa Ristro Hubertu Koslerju, ki je bil tudi po Sternovih besedah v celotnem postopku eden ključnih členov.

"Dokazali smo, da znamo delati dobro in pripravljati prave stvari, vse te ambicije pa so se zdaj združile v to, da lahko podpišemo pogodbo," je dejal Prebilič. Podpis je po njegovih besedah tudi potrdilo za druge potencialne investitorje, da jim Kočevje lahko ponudi zelo dobro poslovno okolje.

"S takšno investicijo se vračamo k stari slavi. Trdim pa, da bomo to slavo ne le utrdili, temveč vsestransko nadgradili," je izpostavil Prebilič.

Yaskawin evropski center

Po Sternovih besedah bodo v Kočevju najprej začeli s proizvodnjo robotov, nato pa želijo delovanje na tem področju še razširiti. Zmogljivost proizvodnje nameravajo z začetnih 4000 robotov letno povečati na 6000 letno.

To bo šele četrta Yaskawina tovarna robotov na svetu in prva v Evropi. Japonska korporacija, ki je leta 2015 praznovala 100. obletnico obstoja, ima trenutno dve tovarni robotov na Japonskem ter eno na Kitajskem, skupaj pa na leto izdelajo okoli 25.000 robotov. Z evropsko tovarno želi Yaskawa okrepiti prisotnost v tem delu sveta, poleg Evrope pa bodo iz Kočevja oskrbovali še stranke na Bližnjem Vzhodu, v Južni Afriki in Rusiji. Tovarna v Kočevju bo predvidoma izdelala okoli tri četrtine Yaskawinih robotov za evropski trg, ostalo bo kočevsko podjetje uvažalo iz azijskih tovarn in nato distribuiralo evropskim kupcem.

Vloga ribniške Yaskave Ristro se se spreminja. S tovarno v švedskem mestu Torsås bo še naprej skrbela za izdelavo robotskih linij za večje evropske kupce.

B. B.

