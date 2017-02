V Šentrupertu začeli obnovo ceste, obvoz čez Prelesje

24.2.2017 | 14:35

V Šentrupert so včeraj začeli obnovo še zadnje etapa državne ceste od Slovenske vasi do Šentruperta, ki jo bodo predvidoma sklenili do konca maja. (Foto: J. S.)

Šentrupertski župan Rupert Gole

Šentrupert - V Šentrupertu so včeraj začeli obnovo še zadnjega dela dodobra dotrajane državne ceste, ki v kraj vodi iz Slovenske vasi. Gre za rekonstrukcijo slabega pol kilometra ceste do table Šentrupert.

Naložba je ocenjena na slabih 300 tisoč evrov, približno tretjino sredstev bo za urejanje pločnika zagotovila občina, ostalo pa republiška Direkcija za infrastrukturo. Dela mora izvajalec – na javnem razpisu je bilo izbrano podjetje Rekon – zaključiti do konca maja, čeprav bodo v Šentrupertu zadovoljni, če bodo uspeli obnovo skleniti že prej, pravi župan Rupert Gole.

Zaradi del bo predvidoma do konca maja državna ceste Slovenska vas–Šentrupert na območju naselja Brinje zaprta za ves promet. Obvoz do Šentruperta je urejen po drugi vpadnici, ki v kraj vodi iz Prelesja.

Tako bo glavna šentrupertska vpadnica v celoti rekonstruirana in predvsem varnejša za vse udeležence v prometu, ne nazadnje bo po novem iz Slovenske vasi pa vse do Šentruperta urejen tudi pločnik. Gre sicer za slaba dva kilometra državne ceste, obnovo prve etape so sklenili že leta 2011, a so morali nato v Šentrupertu več let čakati na državni denar. Šele spomladi lani so tako končali drugo etapo urejanja te šentrupertske vpadnice, letos spomladi pa se bo vendarle mogoče v Šentrupert pripeljati po v celoti obnovljeni državni cesti.

Podrobneje bomo o naložbi, v Šentrupertu vzporedno načrtujejo tudi obnovo cestišča do tukajšnjega tršega jedra, poročali prihodnji četrtek v Dolenjskem listu.

J. S.

Galerija