V Črnomlju predali namenu prvo polnilno postajo v Beli krajini

24.2.2017 | 15:15

Črnomelj - V okviru občinskega praznika sta danes črnomaljska županja Mojca Čemas Stjepanovič in Uršula Krisper, vodja službe za napredne storitve in projekte pri Elektru Ljubljana, ob cesti, ki vodi proti črnomaljski železniški postaji, predali namenu prvo polnilno postajo za polnjenje električnih vozil v Beli krajini. Postavljena je tako, da omogoča polnjenje dveh vozil hkrati, vsako na svoji vtičnici. Do spremembe bo Elektro Ljubljana za vse uporabnike zagotavljal brezplačno polnjenje.

V Beli krajini sicer sedaj še ni veliko avtomobilov na električni pogon. Se bo pa, kot je dejala županja, marsikdo morda prav zato, ker bo lahko polnil avtomobil v Črnomlju, odločil za tovrstni nakup. Polnilna postaja bo dobrodošla tudi za turiste in druge obiskovalce Bele krajine. Krisperjeva je dodala, da je to prispevek k čistemu okolju v Beli krajini.

Sicer črnomaljska polnilna postaja model G3 sodi med srednje hitre polnilne postaje. Naložba je veljala skoraj 8.000 evrov, od tega je črnomaljska občina financirala 1.500 evrov, ostalo pa Elektro Ljubljana.

Na otvoritvi so zaigrali tamburaši KUD Božo Račič Adlešiči, seveda pa v predpustnem času ni manjkala niti grajska gospoda iz pustnega društva Presta, ki je včeraj prevzela tudi oblast v črnomaljski občini.

Besedilo in fotografije: M. Bezek-Jakše

Komentarji (4)

novejši najprej Komentarji (4) 4h nazaj Oceni Perun Zdej si moram sam še Teslo kupit. 3h nazaj Oceni profesor No pa še naj nekdo reče, da Črnomelj zaostaja za drugimi občinami. 3h nazaj Oceni abecedarij bravo svirci 2h nazaj Oceni sneguljčica Bravo belokranjci!!! Na polno prehitevamo dolenjsko, kjer ni niti ene javne polnilnice razen na avtocesti. Preglej samo prijavljene komentatorje