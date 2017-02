Sporazum o gradnji prvega dela brežiške vzhodne obvoznice in novega mosta

Minister za infrastrukturo Peter Gašperšič je po današnjem podpisu povedal, da je predmet protokola na približno 15 milijonov evrov ocenjena gradnja prvega dela brežiške vzhodne obvoznice od križišča za Dobovo do krožišča ob avtocestnem priključku Čatež ob Savi vključno z novim skoraj 500-metrskim savskim mostom, je poročala STA.

Z gradnjo novega mosta, ki bi bila kasneje bistveno zahtevnejša in dražja, morajo namreč začeti pred izgradnjo mokriške akumulacije. Ob gradnji bodo na obeh savskih nabrežjih zgradili še navezovalne ceste do križišč, sestavni del dogovora je tudi prenova zdajšnjega glavnega savskega mosta.

Naložbeni denar za nekaj več kot poldrugi kilometer prvega dela brežiške vzhodne obvoznice bodo zagotovili iz državnega proračuna. Gradili naj bi dve delovni sezoni, prvi del obvoznice z novim savskim mostom pa naj bi uporabi predali leta 2021 oz. najkasneje leta 2022, je še napovedal Gašperšič.

Kot je dejal brežiški župan Ivan Molan, bosta novi savski most in vzhodna mestna obvoznica občino, ki je zdaj prometno odvisna le od enega mosta, cestno bolje povezala z desnim savskim bregom, hkrati pa bodo prometno razbremenili nekatera brežiška naselja, skozi katera vodi zdajšnja glavna cestna povezava z Bizeljskim in naprej proti Mariboru. S projektiranjem naj bi začeli letos, z gradnjo pa leta 2019, je še povedal župan.

Po podatkih vodje sektorja za investicije Direkcije RS za infrastrukturo Tomaža Willenparta bo po obvoznici dovoljen promet do 80 kilometrov na uro, novi savski most pa bo dolg nekaj manj kot 500 metrov dolžine.

Glede celotne brežiške vzhodne obvoznice je Willenpart navedel, da bo ta dolga nekaj manj kot pet kilometrov. Celotno naložbo, ki jo bodo pokrili z denarjem državnega proračuna, so ocenili na 55 milijonov evrov, obvoznico pa naj bi do konca zgradili hkrati s HE Mokrice oz. z zadnjo v verigi hidroelektrarn na spodnji Savi.

Brežiški župan Molan je ob današnjem podpisu pristavil, da so se s predstavniki ministrstva za infrastrukturo danes dogovorili tudi glede prenove nekaterih cest izven območja in naložbe nove vzhodne obvoznice.

