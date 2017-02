Iz Save potegnili ovco; goreli leseni odpadki in trava

24.2.2017 | 18:30

Foto: arhiv DL

Danes ob 9.44 so na Savski cesti v Sevnici gasilci PGD Sevnica iz reke Save potegnili poginulo ovco in jo predali dežurnemu delavcu Veterinarsko higienske službe.

Odprli vrata

Ob 16.21 so gasilci PGE Krško na Dalmatinovi ulici v Krškem s tehničnim posegom odprli vrata v večstanovanjskem objektu.

Odstranili drevo

Že zjutraj ob 6.52 je na cesti Črnomelj - Griblje, pri odcepu za Cerkvišče, podrto drevo oviralo promet. Delavci cestnega podjetja so ga razžagali in odstranili.

Pogasili odpadke

Ob 14.58 je v gozdu ob Mirnopeški cesti v Novem mestu gorel kup lesnih odpadkov. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili okoli 30 kubičnih metrov odpadnega lesa.

Gorela trava

Ob 9.15 je v Dolenji vasi na območju Ribnice zagorela suha trava na površini pol hektarja. Požar so pogasili gasilci PGD Dolenja vas.

Veja padla na streho

Ob 9.59 se je v naselju Gornje Lepovče na območju Ribnice odlomila veja na drevesu in padla na streho stanovanjske hiše. Posedovali so gasilci PGD Ribnica, ki so odstranili vejo s hiše.

J. A.