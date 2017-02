Danes na Mojčin pustni festival

25.2.2017 | 08:05

Jahanje konj na Mojčinem festivalu vedno pritegne veliko pozornosti. (Foto: M. M., arhiv DL)

Novo mesto - Društvo Mojca je eno redkih na Dolenjskem, ki že 33 let skrbi za pustno tradicijo med mladimi. To nadaljujejo tudi letos, zato danes na pustno soboto v telovadnici OŠ Drska pripravljajo rajanje za predšolske otroke in njihove starše ter osnovnošolce. Maškare, ki bodo v dvorano prišle do 14.30 ure (festival se bo začel ob 14.), bodo deležne krofov, so sporočili iz društva.

Organizatorji so pripravili nagrade za skoraj vse male maškare. Posebno pozornost bodo namenili najbolj izvirnim in doma narejenim maskam, najmlajšim, najstarejšim, najdružinskim maškaram, pevskim in plesnim talentom. Na prireditvi se obeta veliko presenečenj, med njimi ježa konj, vožnja avtomobilčkov, delavnica poslikave obraza. Vse bo brezplačno.

J. A.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 7h nazaj Oceni Che Guevara društvo združeni klerikalci in komunisti prireja že 3 leto zapored vsakodnevni pustni karneval. Pustne maske nas veselo zabavajo skozi vse leto. Organizatorji so pripravili nagrade za vse velike iobčane ki so jih obkrožili l.2014. Obljubljajo padec mask l 2018.Presenečenje bo zažiganje Pusta l.2018., na to proslavo vabljeni vsi občani veliki in majhni. Pust masten okrog ust..psi lajejo KARNEVAL gre dalje:) kaj pa Sokolci bodo letos kaj priredili tam okol ? Preglej samo prijavljene komentatorje