Za eksperimentiranje s konopljo dobil pogojno kazen

25.2.2017 | 09:25

Maksimiljan Markošek je na sodišču celo povedal, da je posejal 100 semen, a je iz zemlje pribodlo zgolj 65 rastlin. (Foto: J. A.)

Brežice - V zadnjem obdobju se veliko govori o zdravilnih učinkih indijske konoplje. Njeni zagovorniki jo omenjajo v povezavi s številnimi boleznimi, in ker ima Maksimiljan Markošek iz vasi Vranje pri Sevnici veliko zdravstvenih težav, se je odločil, da jo tudi sam poseje.

»Zanimalo me je, če bo pri meni uspevala,« je med drugim rekel na brežiškem sodišču, kamor je sprva prišel brez odvetnika. »Saj ga ne potrebujem. Vem, da tega nisem namerno naredil, sploh pa to ni bilo za prodajo. Ne morem plačevati odvetnika, zaradi te zadeve sem že zapravil eno penzijo.«

Sodnik Almir Kurspahić mu je pojasnil, da je zakon jasen in da se zaradi zagrožene kazni ne more zagovarjati sam. »Pri 470 evrih pokojnine izpolnjujete pogoje za brezplačno pravno pomoč,« je rekel sodnik in predobravnalni narok prestavil za uro in pol, da je prišel še odvetnik.

Tožilka Mateja Bahčič Resnik je povedala, da se Markošku očita neupravičena proizvodnja droge, saj je leta 2014 na svojem vrtu posejal 65 sadik indijske konoplje, ki je do 10. septembra zrasla do višine od 42 do 190 centimetrov. »Za gojenje teh rastlin ni pridobil dovoljenja ministrstva za kmetijstvo, poleg tega so pri njem naši tudi 69,79 grama posušenih delcev, ki jih je hranil v hiši. V primeru priznanja krivde predlagam pogojno obsodbo z uporabo omejitvenih določil 10 mesecev zapora v preizkusni dobi dveh let,« je rekla tožilka.

Markošek je bil zelo jasen: »Kriv sem, priznam, kar se mi očita. Želim, da se zadeva čim prej zaključi.«

V nadaljevanju je pojasnil, da je bral o tem, kako indijska konoplja pomaga pri depresiji in drugih težavah. »Imam šest vrst zdravil, ki jih redno jemljem, bolan sem, a trenutno stabilen. Težave imam tudi z dihali, zaradi njih sem se zdravil na Golniku,« je pripovedoval. Seveda ni predvideval, da bo zaradi svojega eksperimenta pristal na sodišču, a kaj ko so zasaditev na njegovem vrtu opazili pohodniki, ki so tam mimo hodili na Ajdovski gradec in ga anonimno prijavili.

Sodnik ga je obsodil na pogojno kazen 10 mesecev zapora v preizkusni dobi dveh let, kot je predlagala tožilka. »Upoštevali smo vaše zdravstveno stanje in okoliščine, saj se vidi, da konoplja ni bila za trg. A tega ne smete početi, saj zakon prepoveduje, da bi posameznik prosto gojil konopljo,« je pojasnil Kurspahić in ga tudi oprostil stroškov kazenskega postopka. Seveda so mu rastline in posušene delce odvzeli.

Članek je bil objavljen v Dolenjskem listu 23.februarja 2017.

J. A.