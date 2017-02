Zapeljala v obcestni jarek

25.2.2017 | 08:15

Na Cesti krških žrtev v Krškem je voznica včeraj ob nekaj po 18. uri z osebnim vozilom zapeljala v obcestni jarek. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu, nudili pomoč policiji in povlekli vozilo iz jarka na parkirišče. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Krško so voznico prepeljali na pregled v zdravstveni dom.

M. Ž.