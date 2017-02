V dveh letih do najmodernejšega vodovoda

25.2.2017 | 11:30

Dela na vrtini PG 1 v lanskem letu (Foto: A. K.)

Mirna Peč - Osrednja in največja naložba Občine Mirna Peč bo v tem in prihodnjem letu suhokranjski vodovod. Mirnopeški del tega obsežnega projekta petih občin je vreden 4,4 milijone evrov (brez DDV), od tega bodo sami prispevali milijon.

»Lani smo zgradili črpališče na vrtini PG-1, ki je skupaj s predlani dokončanim tlačnim vodom zagotovilo dodatni vodni vir za naše občane ter s tem varnejšo in kakovostnejšo vodooskrbo. S tem se bomo izognili težavam, ki bi nastale v primeru izpada vrtine v obratovanju PG-2, ko bi zaradi nezadostne količine morali del oskrbe zagotavljati s cisternami, povečali pa smo tudi obseg načrpane vode, kar pogojujejo tudi naša obstoječa gospodarska cona in načrtovane industrijska in stanovanjske cone,« je pojasnil Andrej Kastelic iz mirnopeške občinske uprave.

Letos se bodo lotili gradnje vodovodov od Hmeljčiča proti nekdanji H1, od Postaje čez Češence do vodohrana Malenska vas in od Biške vasi skozi Mirno Peč do Rogovile, pri čemer bodo stremeli k temu, da asfalterska dela ne bi zapadla v naslednjo zimsko sezono, pričela pa se bo tudi izgradnja razvoda od Malenske vasi skozi Šrango do Jablana. Ta bo, kot je dejal, omogočil, da se bodo prek severnega dela lahko oskrbovala tudi naselja, ki sedaj vodo dobijo iz novomeškega dela.

Izvajalec del v mirnopeški občini je podjetje Komunalne gradnje Grosuplje, s katerim imajo dobre izkušnje v preteklih letih ob gradnji vodovoda na severnem delu občine. Ker bo veliko del potekalo tudi v središču naselij, bodo z izvajalci iskali rešitve, da bi bila dela za tam živeče prebivalce čim manj moteča in kar se da hitro narejena. Ob trasah vodovoda pa bodo potrebna tudi rekonstrukcijska dela na nekaterih objektih, kot so na vodohranu Malenska vas in črpališču na Postaji.

V letu 2018 bodo na vrsto prišle povezave od Rogovile preko Malenske vasi do Gorenjega Podboršta ter v nadaljevanju od Gorenjega Podboršta do Golobinjeka, s čimer bo približno 100 prebivalcev v obeh strnjenih naseljih, ki še nimajo javne vodooskrbe, priključenih na vodovod, hkrati pa bo taisti vodovod v nadaljevanju omogočal širitev omrežja po širšem vinogradniškem območju Golobinjeka. »Izgradnja vodovoda med Vrhpečjo in Jordankalom pa bo omogočila medsebojno povezavo vseh vodovodnih sistemov v občini ter poenotenje izvajanja javne službe vodooskrbe tudi na območju globodolske doline, z vodovodom med Dolenjim Globodolom in Brezovo Rebrijo pa bo celoten sistem občine povezan z drugimi območji suhokranjskega vodovoda,« je orisal.

»Ob zaključku gradnje našega dela suhokranjskega vodovoda bomo ena redkih občin v Sloveniji z najmodernejšim vodovodnim sistemom, po novozgrajeni vodovodni infrastrukturi pa zelo verjetno tudi med prvimi v državi,« je še poudaril Andrej Kastelic.

M. Ž.