FOTO: 17. dobrodelni koncert Stopimo skupaj

25.2.2017 | 12:45

Foto: Nikola Vukmanič

Metlika - Območno združenje Rdečega križa Metlika je sinoči v športni dvorani osnovne šole Metlika pripravilo že 17. dobrodelni koncert Stopimo skupaj, ki je bil tudi osrednji dogodek letošnje humanitarne akcije. Tokrat od 12. januarja do 1. maja zbirajo denar za otroke v belokranjskem razvojnem oddelku vrtca Otona Župančiča iz Črnomlja, kamor so vključeni belokranjski otroci s posebnimi potrebami.

Ti za svoje dobro počutje in kolikor se da uspešen razvoj potrebujejo posebno skrb in specifične pristope specialnih strokovnjakov, a so trenutno prikrajšani za dodatno strokovno pomoč. Zbrani denar, do zdaj ga je 4.900 evrov, in denar zaključne dobrodelne prireditve, ki bo v petek, 21. aprila, v kulturnem domu Črnomelj bo tako namenjen za intenzivne obravnave, ki bi omogočile optimalen razvoj otrok razvojnega oddelka.

Včeraj so nastopili: Ansambel Tonija Verderberja, Tanja Žagar, Preloški muzikanti, Monika Bajuk, Vivijana Kukar, Kaja Rušnov, otroški vrtec Metlika, Urška Jakobčič, Janja Hozner, Martina Mravinec, Marko Simčič, Lana Škof, Nina Pohor Oberman, Simona Plut, Polona Gorše, Tina Kocjan, Leja Plut, Petra Jakljevič, Veronika Šuštaršič, Lorena Klasnič, Gašper Mihelič in stand up komik Perica Jerković. Prav vsi se odpovedali honorarju. Čez program pa sta zbrane popeljala Lojze Bojanc in Verica Marušič.

Prisotne so pozdravili in se jim zahvalili župan občine Metlika Darko Zevnik, generalna sekretarka RKS Renata Brunskole, predstavnici Rdečega križa Metlika Mojca Zevnik Stopar in sekretarka Zalka Klemenčič ter ravnateljica vrtca razvojnega oddelka Petra Pezdirc Stopat.

