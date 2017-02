FOTO: Predsednik Pahor na čistilni akciji v Straži

25.2.2017 | 17:45

Predsednik Borut Pahor je pomagal pri čiščenju brežin reke Krke. (Foto: M. Ž.)

Čiščenje naplavin pri Dularjevem mlinu,

Rokave je zavihal tudi domači župan Dušan Krštinc.

Straža - Na današnjo sončno pustno soboto je občina Straža dopoldne povabila na posek in čiščenje brežin ob in v reki Krki, udeležencem akcije pa se je pridružil tudi predsednik države Borut Pahor.

»To je prva letošnja akcija in sem prav vesel, da smo se dogovorili z županom in njegovimi sodelavci, da pridemo sem. Danes je prekrasen dan. Sedaj se bo vsepovsod po Sloveniji, zlasti v marcu in aprilu, začelo čiščenje naše dežele. Vedno smo ponosni na to, da je zelo lepa, ampak še lepša je, če je urejena. Delno to opravijo tisti, ki so zato poklicani, delno pa je prav, da tudi sami nekaj naredimo in se pri tem tudi malo družino,« je povedal predsednik Pahor in dodal, da se takšnih akcij rad udeležuje.

Vodja današnje akcije Manica France Klemenčič iz straške občinske uprave je pojasnila, da čiščenje poteka na desnem bregu Krke od Dularjevega mlina do novega šolskega mostu čez reko, razlog, da so se tega lotili že zdaj, ko sicer vodostaj ni najbolj ugoden, pa tiči v zakonskem določilu, da se od 1. marca do 1. avgusta ne sme izvajati podobnih del zaradi drstenja rib in gnezdenja rac.

Akcije se je udeležilo med 70 in 80 ljudi, kot je povedal straški župan Dušan Krštic, ki je tudi sam zavihal rokave, so sodelovali prostovoljni gasilski društvi Vavta vas in Dolenja Straža, ribiči iz Straže in Dolenjskih Toplice, rafting klub Gimpex ter vaščani Vavte in Jurke vasi, ki so jih tudi povabili.

»To sicer ni klasična čistilna akcija, to organiziramo v aprilu. Pripravili smo jih okoli deset, s klubom za podvodne aktivnosti pa smo organizirali tudi že čiščenje dna reke Krke. Današnja akcija je namenjena čiščenju bregov Krke ter odstranjevanju suhih debel in vej, ki segajo globoko v samo strugo Krke, posebno pozornost pa smo namenili čiščenju naplavin pri zapornici Dularjevega mlina in vej pri mlinu,« je povzel Krštinc.

M. Ž.

novejši najprej Komentarji (2) 3h nazaj Oceni Bralec Epp epp 3h nazaj Oceni pepca Glede na situacijo v državi bi bilo najbolje, če bi s trdo pestjo udaril po mizi, da bi se zamislili vsi "bogovi", ki predobro žive na hrbtih obubožanih državljanov. Preglej samo prijavljene komentatorje