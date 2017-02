Jure Golčer s številko ena v Izoli

25.2.2017 | 08:20

Jure Golčer (Foto: Mario Stiehl)

Izola - Kolesarska zveza Slovenije v sodelovanju z Občino Izola danes pripravlja 4. Veliko nagrado Izole, na kateri zmago brani Jure Golčer iz novomeške Adrie Mobil. Kot je sporočil Srečko Glivar iz novomeškega kluba, mu po lanski zmagi pripada prestižna startna številka ena. Zmagati uvodno dirko v Sloveniji ni lahko, saj je dirka težka in konkurenca močna.

Dirka je kategorizirana (1.2.) in je v mednarodnem koledarju UCI. Trasa bo krožna in bo potekala na relaciji Izola-Gažon-Šmarje-Dragonja-Sečovlje-Izola, kjer bodo kolesarji prevozili štiri kroge in na koncu še tri zaključne kroge po Izoli. Skupna dolžina dirke bo 157 kilometrov. Pričakujejo nastop 33 ekip oziroma 200 kolesarjev iz več kot 20 držav. Nastopilo bo tudi pet slovenskih ekip, in sicer Kk Adria Mobil, KD Rog Radenska AS, KK Kranj, KK Grega Bole Bled, novoustanovljena ekipa KK Meblo Jogi in slovenska reprezentanca z Markom Kumpom na čelu.

Lanski zmagovalec Jure Golčer je pred dirko povedal: »Ker je dirka v Izoli otvoritvena na slovenskih tleh, je vsekakor zelo pomembna za vse naše klube. Kot lanskoletni zmagovalec imam nekaj dodatne motivacije, kar pa nikakor ne olajša dela ne meni ne naši ekipi. Kolesarji Adrie smo dobro pripravljeni in bomo kot vedno štartali na zmago. Za to bo potrebno tudi nekaj športne sreče in podpore navijačev ob progi. Zato vabljeni v čim večjem številu na Primorsko«

Trener novomeškega kluba Mervar Boštjan o ekipi: »Dirko VN Izole vozijo: Jure Golčer, Gorazd Per, Radoslav Rogina, Gašper Katrašnik, Žiga Grošelj in Andrea Borso. Po lanski zmagi so cilji jasni, dirko moramo narediti težko in že pred zadnjimi manjšimi krogi narediti selekcijo. Naši favoriti so Rogina, Golčer in Katrašnik«.

M. Ž., foto: Mario Stiehl