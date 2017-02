Nesreča štirikolesnika in motorja

25.2.2017 | 18:15

V Reštanju v občini Krško sta se ob 16.21 zaletela voznik štirikolesnika in motorist. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so zavarovali kraj dogodka in nudili pomoč reševalcem. Krški reševalci so enega poškodovanega na kraju oskrbeli in prepeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Poginuli labod

Ob reki Krki pri Podgozdu v občini Žužemberk si nekaj čez poldne našli poginulega laboda. O najdbi so obvestili Veterinarsko higienska služba.

M. Ž.