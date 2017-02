Z avtom v javno razsvetljavo

26.2.2017 | 08:25

Sinoči okoli 20. ure so v Dragomlji vasi, občina Metlika, pogrešali starejšo osebo. Gasilci PGD Dragomlja vas so preiskali okolico, vendar se je pogrešana oseba sama vrnila domov.

Ob 21. uri pa je v Ulici pod lipo v Črnomlju voznik z osebnim vozilom zletel s ceste in se zaletel v drog javne razsvetljave. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so poškodovano osebo oskrbeli in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, iz vozila rešili voznika in pomagali reševalcem pri prenosu, pomagali policistom z razsvetljevanjem kraja nesreče, odstranili vozilo s cestišča in pomagali vlečni službi, skupaj z delavci CP Črnomelj posuli razlite motorne tekočine ter počistili cestišče.

B. B.