Obstanek Krke zdaj visi na nitki

26.2.2017 | 09:00

Veselje Črnogorcev, ki so si z zmago praktično že zagotovili obstanek v ligi ABA, je bilo veliko.

Foto: Drago Perko/Kosarka.si

Novo mesto - Krka je v 24. krogu lige Aba izgubila z Mornarjem s 63:72 (11:12, 24:19, 36:47).

Košarkarji Krke so znova razočarali svoje privržence in s štirinajstim porazom v zadnjih šestnajstih tekmah v ligi Aba močno ogrozili obstanek v jadranski konkurenci. Pred domačimi gledalci so izgubili proti neposrednemu tekmecu v boju za obstanek, črnogorskemu Mornarju, ki je tako vpisal prvo zmago v gosteh v tej sezoni.

Krka je dva kroga pred koncem rednega dela predzadnja z izkupičkom 7-17, čaka pa jo še gostovanje pri Partizanu in za konec domača preizkušnja s Cibono. Cilj je pobegniti od zadnjega mesta, ki pomeni izpad iz lige, to pa lahko doseže tudi brez zmage, če tudi Zadar, katerega so dvakrat premagali, ne uspe slaviti. Dalmatinci bodo tekmo 24. kroga igrali v sredo 1. marca doma proti Ciboni, nato jih čaka gostovanje pri Karpoš Sokolih, v zadnjem nastopu pa bodo gostili Union Olimpijo.

Izbranci trenerja Dejana Mihevca so prikazali eno najslabših predstav v sezoni. Če so imeli po prvih dvajsetih minutah kljub le 24 doseženim točkam prednost na semaforju, se je to v nadaljevanju spremenilo. Mornar je z delnim izidom 19:3 prevzel pobudo (40:32) in suvereno prišel do zmage. Krka je tretjo četrtino izgubila z 12:28, v drugem polčasu pa je prejela 53 točk.

Dejan Mihevc, trener Krke: "Po taki tekmi je težko karkoli povedati. Ne razumem, kako se nam je spet zgodil tak padec v igri. V nekaj minutah smo se spravili v povsem kontna ritem, igrali smo čisto drugače kot smo se dogovorili. S tem smo sprostili njihove igralce, potem pa se nismo mogli več vrniti v igro."

Erjon Kastrati, igralec Krke: "Spet smo uničili sami sebe v dveh, treh minutah in to ni prva tekma, ki se nam je to zgodilo. Jutri nas čaka nova tekma, v ABA ligi pa se moramo boriti do konca."

Đorđije Pavičević, trener Mornarja: "Težka tekma, kar je dokazal tudi prvi polčas, kjer so se nam tresle rok, podobno kot Krki v drugem. Zasluženo smo zmagali, čakali smo to zmago v gosteh celo sezono. Priboril smo si obstanek, Krki pa želim, da si v zadnjih dveh krogih vseeno pribori obstanek. Mi v Baru pa smo si po vseh kriterijih, tako z igro, organizacijo kot s publiko, zaslužili ABA ligo tudi v prihodnji sezoni."

Boris Bakić, igralec Mornarja: "Zelo težka tekma. Prišli smo z željo in voljo po zmagi. Napravili smo veliki korak k obstanku, ki ga moramo potrditi na naslednji tekmi z Igokeo. Za vse nas, klub, navijače je velikega pomena, da se ABA lige igra tudi naslednjo sezono."

* Dvorana Leon Štukelj, gledalcev 1000, sodniki: Radović, Herceg (oba Hrvaška), M. Juras (Srbija).

* Krka: Rebec 4 (2:5), Curry 13 (3:4), Jukić 7 (2:3), Dimec 8 (4:6), Čebular 11, Bunić 4, Elliott 8 (1:2), Luković 8.

* Mornar: Jones 10 (1:2), Vitkovac 5 (3:4), Vujošević 6 (2:2), Tatum 5, Ellis 11 (3:5), Pavić 6, Waller 21 (3:3), Bakić 8 (2:2).

* Prosti meti: Krka 12:20, Mornar 14:18.

* Met za tri točke: Krka 7:21 (Curry 2, Luković 2, Jukić, Elliott, Čebular), Mornar 6:25 (Waller 2, Bakić 2, Jones, Tatum).

* Osebne napake: Krka 21, Mornar 22.

* Pet osebnih: /.

* Izidi, 24. krog:

- sobota:

Krka - Mornar 63:72 (11:12, 24:19, 36:47)

Budućnost - FMP 93:84 (28:21, 21:19, 19:30, 25:14)

- ponedeljek, 27. 2.:

18.00 Crvena zvezda - Union Olimpija

21.00 MZT Skopje - Igokea

21.00 Mega Leks - Partizan

- sreda, 1. 3.:

18.00 Zadar - Cibona

- že odigrano (24. 2.):

Cedevita - Karpoš Sokoli 81:77 (14:20, 36:39, 61:59)

* Lestvica:

1. Crvena zvezda 23 22 1 1972:1553 45

2. Cedevita 24 18 6 2125:1924 42

3. Partizan 23 17 6 1836:1718 40

4. Budućnost 23 16 7 1885:1741 39

5. Cibona 23 11 12 1837:1841 34

6. Igokea 23 11 12 1733:1803 34

7. FMP 23 10 13 1795:1837 33

8. Union Olimpija 23 10 13 1829:1880 33

9. Karpoš Sokoli 24 9 15 1797:1935 33

10. Mornar 24 8 16 1850:1872 32

11. Mega Leks 23 9 14 1876:1901 32

12. MZT Skopje 23 8 15 1803:1904 31

13. Krka 24 7 17 1714:1932 31

14. Zadar 23 7 16 1799:2010 30