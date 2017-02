FOTO: V Metliki sprejeli novo evropsko ustavo

26.2.2017 | 10:00

Metlika - Potem, ko je vrsto let pripravljalo povorko pustnih mask čez mesto Društvo prijateljev mladine Metlika, se zadnja leta prebuja tudi gadja zalega, ki je ustanovila tudi društvo. Tako gre poleg otrok (in odraslih) ter obvezne Mestne godbe Metlika v povorki tudi mestna gospoda, letos pa se jim je pridružilo še pet sodnikov, ki so na maškaradi sprejeli novo evropsko ustavo, ki ima le 15 členov, veljati pa je začela takoj.

Sicer pa je bil metliški Trg svobode poln do zadnjega kotička, kot že dolgo ne. Seveda niso bile tam le maškare. Društvo prijateljev mladine Metlika pa je še posebej poskrbelo za otroke. Vsaka otroška maska je dobila krof, otroci pa so se ob živi glasbi zabavali tudi z animatorko. Ni manjkalo jedače, pijače, zaživela je pustna tržnica, na voljo je bil bogat srečelov in še kaj. Pred pustno povorko pa je bilo v Mladinskem centru na voljo tudi pustno ličenje.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

Galerija