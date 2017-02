Tudi točka je bila dovolj za ligo za prvaka

Trebnje, Ribnica, Dobova - Poslastico 21. kroga državnega prvenstva so pripravili rokometaši trebanjskega Trima in novomeške Krke. Sosedski obračuni se je tokrat končal brez zmagovalca, krkaši pa so si s točko že zagotovili tudi nadaljevanje v ligi za prvaka, v kateri se bosta vodilnim štirim ekipam po rednem delu državnega prvenstva pridružila še Celje Pivovarna Laško in Gorenje Velenje.

V ligi za prvaka bo tudi Riko Ribnica, ki je po dveh zaporednih porazih sinoči končno spet zmagala. Ne brez težav je padel Slovenj Gradec.

Dobova je že v petek doma klonila proti Mariboru in se tako poslovila tudi od teoretičnih možnosti za ligo za prvaka.

Trimo Trebnje : Krka 23:23 (13:15)

Večji del prvega polčasa se je na trebanjskem parketu odvijal izenačen in ogorčen boj za vsak košček igrišča, končnica pa je minila v znamenju Novomeščanov. Še v 26. minuti je bilo izenačeno (11:11), nato pa so nekaj več preudarnosti pokazali gosti in prvič na dvoboju povedli za dva gola (11:13, 12:14 in 13:15).

Izbranci trenerja Krke Mirka Skoka so sijajno odprli drugo polovico tekme in v deveti minuti nadaljevanja povišali na +5 (19:14), a se gostitelji niso predali, tri minute kasneje so se jim približali na dva gola zaostanka (17:19), po junaškem boju pa jih v 56. minuti tudi ujeli in izenačili na 22:22. A s tem se niso zadovoljili, z zadetkom Tevža Grandovca so minuto kasneje povedli s 23:22. V dramatični končnici je Andraž Lavrič v zadnji minuti izenačil na 23:23, po minuti odmora domačega trenerja Romana Šavriča pa gostiteljem ni uspelo zabiti zmagovitega gola.

Roman Šavrič, trener Trima: ''Mislim, da je na potek tekme rezultat pravičen, čeprav smo imeli mi zadnji napad za zmago, a se nam žal ni izšlo. Na začetku smo lahko videli malce bolj raztrgano tekmo, z nekaj več napakami. Videlo se je, da ta tekma nosi težo dolenjskega derbija. Če bi vsako tekmo igrali na tak način, kot smo danes, bi bili zagotovo v play off-u. Mi gremo naprej, želimo biti sedmi, Krki pa želim uspešno nadaljevanje prvenstva v ligi za prvaka.''

Mirko Skoko, trener Krke: ''Danes smo odigrali zelo dobro v obrambi, pa tudi napad v prvem delu ni bil slab, čeprav se je v drugem delu že poznalo, da nismo imeli mnjav, saj niso zaradi bolezni oziroma poškodb igrali Klobčar, Didovič in Furdi, pa tudi Lavrič in Irman sta težko držala tempo, saj sta ravno tako poškodovana. Trebanjci so v nadaljevanju tekme spremenili obrambo, na katero nismo imeli odgovora, padli smo v manjšo krizo. Moram pa poudariti, da se je danes lepo videlo, kaj pomeni prednost domačega igrišča. Sicer pa čestitam Trimu za točko, na borbeni igri in fair playu, pohvalim pa seveda vse naše fante za resnično borbeno in požrtvovalno tekmo, saj so dali svoj maksimum. Ta točka nam pomeni toliko, kot zmaga. Hvala pa tudi navijačem Krke za bučno podporo s tribun.''

Trebanjska ekipa bo v zadnjem krogu rednega dela gostovala na Ptuju, novomeška pa bo gostila Izolo. Obe tekmi bosta v soboto, 4. marca.

* Trimo Trebnje: Brana, Urbič, Cvetko 3, Djurdjević 1, Florjančič 2, Grojzdek, Murčehajić, Mat. Kotar 5 (1), Sikošek Pelko, Udovič 4, Mar. Kotar, Sašek 2, Željko, Mlakar, T. Grandovec 6, Horžen.

* Krka: Brajer, Nunčič, Tomić, L. Rašo 6 (2), Jurečič 6 (3), Lavrič 1, Didovič, Okleščen 6, Pršina 1, Irman 1, Jakše, Bezgovšek, Orlič 2, Klobčar.

Riko Ribnica : Slovenj Gradec 2011 34:25 (15:17)

Vodilna Ribnica je pred tekmo proti Slovenj Gradcu dvakrat po vrsti izgubila za en gol. Uvod in prvi polčas je kazal, da bi lahko Korošci, ki so zadnjo tekmo zmagali, še enkrat prekrižali načrte Ribničanov, a so ti v drugem polčasu postavili stvari na svoje mesto.

Slovenjgradčani so v uvodnih petih minutah kar nekoliko šokirali Ribničane, saj so povedli s 4:0, s tolikšno razliko so vodili do 12. minute. Nato so domačini le začeli igrati bolje, do 18. minute izenačili na 9:9, v 22. minuti pa spet zaostajali za tri gole (10:13). Robert Beguš je vzel timeout, po njem so njegovi igralci spet ujeli priključek in odmor je vzel še Uroš Šerbec. Po njem so gosti zadeli dvakrat, zatem pa dvakrat še Ribničani za izid polčasa 15:17.

Domača zasedba je drugi polčas odprla s 3:0 in prvim vodstvom na tekmi v 34. minuti. Tudi v nadaljevanju ni popuščala, do 49. minute si je priigrala devet golov zaloge in mirno odigrala končnico, v kateri ni niti za trenutek ogrozila zmage.

Ribniška zasedba bo v prihodnjem krogu v sredo, 1. marca, gostovala v Škofji Loki, ekipa iz Slovenj Gradca pa bo v soboto, 4. marca, gostila Dobovo.

* Riko Ribnica: Leban 3 (1), Hrovat 1, Fink 2, Grebenc 9, Knavs 1, Henigman 5, Skušek 2 (1), Pucelj 3, Pahulje, Nosan 2, Klarič, Kljun, Perovšek, Setnikar 6 (1), Kulenović, Košmrlj.

* Slovenj Gradec 2011: Bojić, Šavc 4, Cvetko 4 (2), Bulovič 2, Beđeti, Gorenjak 3, Voršič 2 (1), Poklič 3 (2), Kresnik, Podstenšek 1, Yankovsky 1, Turinski, Drobež, Celminš 5.

Dobova : Maribor Branik 25:28 (12:14)

Tekmo so bolje začeli stopili Dobovčani, ki so z golom Luke Ciglerja povedli s 3:1, toda v nadaljevanju so bili boljši Mariborčani, ki so v 16. minuti domačinom pobegnili za tri gole. Strelec za vodstvo z 9:6 je bil Uroš Štumfl. Čeprav so domači rokometaši do konca polčasa izid nato dvakrat izenačili, zadnjič pri izidu 11:11, so na odmor z dvema goloma prednosti odšli gostje.

Drugi polčas so bolje začeli gostujoči rokometaši, ki so z golom Davida Bogadija povedli z 18:13, tekla je 37. minuta, enajst minut pozneje pa je Aleksander Špende zadel za 24:17. S tem je bila tekma praktično odločena, saj se domačim na manj kot tri gole, kakršna je bila razlika tudi ob koncu tekme, ni več uspelo približati.

V prihodnjem krogu bo Dobova, v soboto, 4. marca, gostovala v Slovenj Gradcu, istega dne pa bo Maribor doma igral z Jeruzalem Ormožem.

* Dobova: Zafran 9 (5), L. Humek, Rožman, K. Humek, Toporišič, Baznik, Hardović 4, Prezelj, Supančič, Koprivc 5, Kučič 2, Cigler 3, Smojver 1, Hotko 1, Blaževič.

* Maribor Branik Budjar, Rožman, Bogadi 5, Čudič, Sok 2, Tomič, Hrastnik 1, Leben, Velkavrh 4, Fižuleto 1, Špende 7, Verdinek 4, Stopar, Čagalj, Štumpfl 2, Kete 2.

* Izidi, 21. krog:

- petek, 24. februar:

Dobova - Maribor Branik 25:28 (12:14)

- sobota, 25. februar:

Jeruzalem Ormož - Koper 2013 28:33 (12:16)

Riko Ribnica - Slovenj Gradec 2011 34:25 (15:17)

Istrabenz plini Izola - Urbanscape Loka 26:27 (14:15)

Trimo Trebnje - Krka 23:23 (13:15)

Dol TKI Hrastnik - Drava Ptuj 34:24 (16:11)

- lestvica:

1. Riko Ribnica 21 17 2 2 647:538 36

2. Koper 2013 21 17 2 2 623:527 36

3. Urbanscape Loka 21 11 5 5 573:510 27

4. Krka 21 12 2 7 588:537 26

5. Maribor Branik 21 11 2 8 588:553 24

6. Dobova 21 11 1 9 537:516 23

7. Jeruzalem Ormož 21 11 1 9 573:559 23

8. Trimo Trebnje 21 8 5 8 553:539 21

9. Dol TKI Hrastnik 21 7 1 13 534:587 15

10. Slovenj Gradec 2011 21 5 3 13 537:579 13

11. Drava Ptuj 21 3 2 16 531:645 8

12. Istrabenz Plini Izola 21 0 0 21 419:599 0

