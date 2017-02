Po dolgem času spet zmaga, ki zagotavlja končnico

Novo mesto - Odbojkarji Krke so v tekmi tretjega kroga zelene skupine v 1. DOL za moške doma v petek premagali SIP Šempeter s 3:1 (26, 23, -23, 13).

Domači odbojkarji so bili dolgo v položaju, da se uvrstijo celo v modro skupino drugega dela 1. DOL za moške, vendar po seriji porazov drugi del državnega prvenstva nadaljujejo v zeleni skupini. Tudi v njej v prvih dveh krogih niso bili uspešni, v sredo so po porazu v prvem krogu doma izgubili še s Panvito Pomgradom. Tudi proti Šempetranom so bili v prvih dveh nizih že na robu poraza, a so bili v končnici le bolj zbrani od gostov, ki so po zmagi v tretjem nizu v četrtem popustili, tako da so si Novomeščani tudi teoretično zagotovili obstanek v ligi in nastop v četrtfinalu končnice državnega prvenstva.

V prvem nizu so bili večinoma v vodstvu varovanci Jožeta Časarja, ki so vodili tako ob prvem kot ob drugem tehničnem odmoru, v končnici pa so jih Šempetrani ulovili, vendar so nato več zbranosti vendarle pokazali domačini. Tudi v drugem nizu so Novomeščani vodili vse do drugega tehničnega odmora, nanj so, tako kot v uvodnem nizu, odšli s prednostjo štirih točk, vendar so v nadaljevanju vajeti igre v svoje roke vzeli gostje. Razigrali so se Danijel Pokeršnik, Denis Robida in Tadej Boženk, tako da so pred vstopom v končnico odbojkarji SIP Šempetra vodili z 21:18, vendar jim to ni zadostovalo za izenačenje v nizih.

Kar ni Šempetranom uspelo v prvih dveh nizih, jim je v tretjem, toda v četrtem je bilo vse v znamenju domačih odbojkarjev. V napadu je bil nezaustavljiv Valentin Turk, ki je tekmo končal z 61-odstotno uspešnostjo v napadu, svoje sta dodala še Sergej Drobnič, ki bo jutri praznoval svoj 21. rojstni dan in Martin Kosmina, po zaostanku šestih točk ob drugem tehničnem odmoru pa so se Šempetrani dokončno sprijaznili s porazom.

* Športna dvorana Marof, gledalcev 100, sodnika: Perčič (Kamnik), Pevc (Škofja Loka).

* Krka: Brulec, Ožbalt, G. Erpič 7, Vrhovšek, Kosmina 16, U. Erpič, Stošić, Drobnič 16, Bregar 12, Klobčar, Renko, Turk 18.

* Šempeter: Marovt 1, Robida 13, Oder, Pokeršnik 18, Majer, Vrhunc 3, Javornik 6, Boženk 12, Hirci 6, Hrastovec.

* Izidi:

ACH Volley - Hoče 3:0 (18, 19, 19)

Calcit Volleyball - Triglav Kranj 3:0 (19, 17, 19)

- ponedeljek, 27. 2.:

Maribor - Salonit Anhovo

1. ACH Volley 3 3 0 9:0 14

2. Calcit Volleyball 3 3 0 9:2 12

3. Triglav Kranj 3 1 2 3:6 6

4. Salonit Anhovo 2 1 1 3:3 3

5. Maribor 2 0 2 2:6 2

6. Hoče 3 0 3 0:9 2

- zelena skupina:

Panvita Pomgrad - Fužinar SijMetal 1:3 (26, -23, -23, -24)

Krka - SIP Šempeter 3:1 (26, 23, -23, 13)

- lestvica:

1. Krka 21 9 12 34:44 26

2. Panvita Pomgrad 21 8 13 35:45 26

3. Fužinar SijMetal 21 5 16 22:54 15

4. SIP Šempeter 21 3 18 24:57 12

