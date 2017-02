FOTO: 10 let društva v Beli Cerkvi praznovali s predsednikom Pahorjem

26.2.2017 | 17:15

Dobrodošlica Pahorju z vinjevrško pogačo.

Bela Cerkev - Z nastankom nove Občine Šmarješke Toplice je zaživela tudi društvena dejavnost in med drugim so takrat ustanovili Društvo podeželskih žena in deklet Bela Cerkev.

Na prireditvi (od leve proti desni): prva predsednica Sonja Košak, šmarješki podžupan Aleksander Pavlič,Bernardka Krnc, Borut Pahor, Nežka Dulc, Tanja Strniša.

Včeraj so zagnane članice pripravile slovesno praznovanje 10-letnice društva, ki je v tem času napredovalo v vseh ozirih: tako številčno - od začetnih 20 članov jih je danes preko 80 - kot vsebinsko. Društvo, ki je nastalo z namenom ohranjanja kulinarične in kulturne dediščine na vasi, ki je v tem okolju zelo bogata, danes organizira številne dogodke, tečaje, delavnice, pohode, predstavitve, promovira kraj, glavni dogodek pa je državno ocenjevanje kruha iz različnih vrst žita, ki je postalo tradicionalno in bo letos aprila že sedmo. Seveda pa je eden glavnih namenov društva predvsem druženje.

Prizadevne članice društva so prejele priznanje in darilce.

Kot je na prireditvi povedala sedanja predsednica društva Nežka Dulc, so hvaležne občini Šmarješke Toplice, da je na mestu stare osnovne šole uredila Hišo žive dediščine, kjer je njihovo društvo dobilo svoje prostore in moderno opremljeno kuhinjo, v kateri pripravljajo kuharske delavnice in peko kruha, tudi v krušni peči, največkrat pa pečejo znamenito vinjevrško pogačo. »Delo se je gotovo potrojilo, saj ne mine teden, da se tu ne bi kaj dogajalo,« je povedala Dulčeva in se poleg županji Bernardki Krnc zahvalila tudi vsem donatorjem za podporo, zlasti pa prvi predsednici društva Sonji Košak, ki ga je prizadevno vodila kar osem let.

Pahor zamesil svoj hlebček kruha

Predsednica društva Nežka Dulc je predsedniku zavezala predpasnik.

Anka Kopina (V sredini) je predsedniku pokazala, kako se zamesi kruh.

Praznovanje prve desetletke je bilo še bolj slovesno, ker se ga je poleg številnih gostov in članic društev podeželskih in kmečkih žensk iz sosednjih občin udeležil tudi predsednik države Borut Pahor.

Ob zvokih Godbe na pihala Šmarješke Toplice so ga v Beli Cerkvi gostoljubno sprejeli z vinjevrško pogačo, nato pa se je moral najprej izkazati v kuhinji. Ob pomoči izkušene pekovke Anke Kopina je zamesil svoj hlebček iz bele moke, ki je med prireditvijo lepo shajal, še sveže pečenega pa ga je predsednik Pahor v peharju odnesel domov v Ljubljano. Belocerkovške gospodinje so ga opremile s knjižico svojih receptov o peki kruha, s predpasnikom, in drugimi nasveti, tako da se bo kulinaričnih podvigov lahko lotil tudi sam.

Predsednik Pahor s hlebčkom kruha in dekleti iz Bele Cerkve.

Predsednik se je izkazal s humorjem in prijaznostjo, na prireditvi pa je društvu poleg protokolarnega darila članicam izrekel tudi pohvalo. Zadovoljen je, da ohranjajo našo tradicijo, »ki ni nemoderna in nas določa kot narod. Dokler bodo taka društva, kot je vaše, in mladi inovativni kmečki gospodarji skrbeli za naše podeželje in ohranitev tradicije, verjamem, da bodo naši otroci v varnih rokah,« je dejal Pahor.

Županjino priznanje društvu.

Čestitkam so se pridružili: županja Bernardka Krnc, ki je društvu ob jubileju podelila županjino priznanje, predsednica Zveze kmetic Slovenije Irena Ule, ki je društvo ravno tako razveselila s priznanjem zveze, pa državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu mag. Tanja Strniša ter mnoge predsednice in predsedniki drugih društev. Vodstvo Društva podeželskih žena in deklet Bela Cerkev se je s priznanjem in darilom zahvalila vsem zaslužnim članicam.

Na prireditvi, ki jo je lepo povezovala Zala Pungeršič, so nastopili: mešani pevski zbor Šmarješke Toplice in Enja Bančov na klavirju. Na praznovanju ni manjkala velika torta, s katero so se lahko posladkali številni obiskovalci, slavljenke pa so poskrbele tudi za druge domače dobrote z vinjevrško pogačo na čelu ter dobro vinsko kapljico, ki so jo prispevali domači vinogradniki.

Besedilo in foto: L. Markelj

