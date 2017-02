Petrov na klopi Krke zamenjal Mihevca

26.2.2017 | 17:25

Simon Petrov je leta 2012 končal kariero košarkarja, od tedaj pa nadaljuje kot trener. (Foto: B. B., arhiv DL)

Košarkarji Krke imajo novega trenerja. Kot so popoldne sporočili iz kluba, so po sinočnjem porazu z Mornarjem v ligi ABA sporazumno prekinili pogodbo z Dejanom Mihevcem. Na klop članskega moštva so postavili svojo legendo Simona Petrova, ki bo ekipo vodil že drevi na tekmi državnega prvenstva proti Portorožu. Pomočnika ostajata Dalibor Damjanović in Stane Ožbej.

Petrov je kot Novomeščan košarko začel igrati v Krki in z njo osvojil kar nekaj lovorik. Med drugim prvi naslov državnih prvakov leta 2000, ko je z odločilnim košem v zadnjih sekundah polfinala izločil takrat morda najmočnejšo ekipo Olimpije. V Krko se je po uspešni mednarodni karieri vrnil v sezoni 2008 in za svoj matični klub igral do vključno sezone 2011/2012, ko je zaključil z aktivnim igranjem košarke. V tem času je s Krko osvojil tri naslove državnih prvakov, se udeležil finalnega turnirja lige Aba in osvojil evropski pokal eurochallenge.

V letih 1999 do 2003 je igral tudi za slovensko člansko reprezentanco.

Po končani karieri se je odločil, da nadaljuje svojo košarkarsko pot kot trener. Začel je v domačem klubu kot pomočnik trenerja, pozneje vodil ekipo Slovana in se v sezoni 2015/2016 vrnil v Krko, kjer je z mladinci osvojil državno prvenstvo.

B. B.