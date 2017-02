Kump v Izoli drugi, Adria v deseterici

26.2.2017 | 17:40

Marko Kump je iz Lampreja letos prestopil v ekipo Emiratov v Izoli pa je vozil brez klubske pomoči. (Foto: B. B., arhiv DL)

Novo mesto - Italijan Filippo Fortin (Tirol) je zmagovalec kolesarske dirke za četrto veliko nagrado Izole. Za njim sta končala Slovenca, Marko Kump v dresu slovenske reprezentance na drugem mestu in Matej Mugerli iz avstrijske ekipe Amplatz-BMC na tretjem mestu. O zmagovalcu 156,5 km dolge dirke je odločal sprint, Fortin je bil prepričljiv.

To je druga italijanska zmaga na VN Izole, na prvi izvedbi leta 2014 je bil najboljši Cristian Delle Stelle. Lani je zmagal Slovenec Jure Golčer, leto prej pa Avstrijec Gregor Mühlberger. Slovenski kolesarji so na zadnjih treh izvedbah vselej stali na zmagovalnem odru, poleg Golčerja, Kumpa in Mugerlija je leta 2015 drugo mesto osvojil Primož Roglič.

Med prvo deseterico je bil še en Slovenec Gašper Katrašnik iz Adrie Mobila, ki je bil z osmim mestom najboljši predstavnik slovenskih ekip.

Na 156,5 kilometra dolgo krožno progo se je podalo 160 kolesarjev iz 27 ekip. Trasa je potekala na relaciji Izola-Gažon-Šmarje-Dragonja-Sečovlje-Izola, kjer so kolesarji prevozili štiri kroge ter na koncu še tri zaključne kroge po Izoli.

Za razliko od lanskega leta ubežniki niso nikoli prišli do večje prednosti, v zadnjih krogih po sami Izoli pa se je oblikovala skupina okoli 50 kolesarjev, tako da je bilo kmalu jasno, da bo o zmagovalcu odločal ciljni sprint.

Čeprav je Kump, sicer član UAE Team Emirates, tokrat vozil brez klubske pomoči, je moral na koncu premoč priznati zgolj Fortinu. Po nastopu je povedal, da je bolj kot z rezultatom zadovoljen s svojo pripravljenostjo in pa s tem, kako se je dirke lotil. "Izpolnil sem tisto, kar sem si zadal pred dirko, da naredim kvaliteten trening," je pojasnil in priznal, da je drugo mesto odličen rezultat, ni pa isto kot zmaga.

"Moram reči, da so mi v zaključku malenkost že pojenjale moči, kar je bila zagotovo posledica tega aktivnega dirkanja skozi celoten dan," je Kump komentiral potek izolske dirke.

Kot je še ugotavljal Novomeščan, je težko nadzorovati tovrstno dirko, "ker je veliko ekip z malo kolesarji in v bistvu sem bil na koncu kar malo presenečen, da je prišla taka skupina v cilj, da ni bilo bega kot preostala leta".

Kumpovi cilj v nadaljevanju sezone ostajajo belgijske klasike, še pred tem pa se bo udeležil dirke svetovne serije od Tirenskega do Jadranskega morja. Prav v Italiji upa, da bo dobil "pravo nogo" pred nastopi v Belgiji.

