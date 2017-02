Grudina v zaključku pokopal upe Krčanov

26.2.2017 | 18:00

Rok Grudina je po podaji iz kota v 88. minuti z glavo dosegel svoj prvi prvoligaški gol in določil zmagovalca tekme. (Foto: Nikola Miljkovič/M24, arhiv DL)

Krško - Nogometaši Krškega so spomladanski del prvoligaške sezone začeli s porazom. V 22. krogu državnega prvenstva jih je na stadionu Matije Gubca v razburljivem zaključku ugnala Gorica. Tekma se je končala z 1:2 (0:1).

Novogoričani so na tretji tekmi s Krškim v tej sezoni prišli do prve zmage. Po uvodnem porazu v Krškem in domačem remiju so tokrat izbranci Mirana Srebrniča v izdihljajih tekme prišli do svoje osme zmage v sezoni, s katero še naprej ostajajo na četrtem mestu. Krčani, ki so doživeli osmi poraz, ostajajo osmi s točko prednosti pred predzadnjim Aluminijem.

Prvi polčas je minil v enakovredni igri, v kateri sta si obe ekipi priigrali nekaj (pol)priložnosti. Domači so, denimo, zagrozili v osmi in 17. minuti, ko sta bila malo premalo natančna novinca Nikola Gatarić (od daleč) in Tonči Mujan (iz kazenskega prostora), gosti pa so bili nevarni v peti, ko je strel Rifeta Kapića obranil Marko Zalokar, in v 29. minuti, ko je Dejan Žigon z roba kazenskega prostora žogo poslal malce čez domača vrata.

V 44. minuti pa so gosti povedli. V kazenskem prostoru je Zalokar zrušil Amarachija Osujija, ta je bil sicer v bolj ali manj izgubljenem položaju, sodnik Slavko Vinčić pa je pokazal na belo točko. Enajstmetrovko je zanesljivo, s strelom v levi zgornji kot, izvedel Miran Burgić. To je bil njegov osmi gol v sezoni in peti z 11 metrov.

Uvod drugega polčasa ni ponudil veliko nogometnih užitkov, ena in druga ekipa sta v najboljšem primeru prihajali le do tekmečevega kazenskega prostora, kjer pa ni bilo prave zadnje podaje. Veliko napačnih podaj je bilo tudi pri prehodih iz obrambe v napad, tako da so se akcije ene in druge ekipe hitro končale.

Malce bolj živahno je postalo po vstopu novogoriškega novinca, Nigerijca Donatusa Edafeja, ki je kmalu po svojem vstopu dvakrat ogrozil vrata domačih, a je ostalo pri 0:1. Novogoričani so bili v teh trenutkih konkretnejši, a tega niso unovčili, zato pa so domačini, ki so sicer imeli žogo malce več v posesti, izenačili v 82. minuti. Martin Kramarič je sprožil z desne strani kazenskega prostora, vratarju gostov Gregorju Sorčanu je žoga spolzela iz rok, kar je izkoristil Ganec Ibrahim Arafat Mensah in iz bližine zadel za 1:1.

Malce pozneje je bil blizu preobrata Gatarić, a je bil premalo natančen. Na drugi strani pa je v 88. minuti za novo vodstvo Primorcev poskrbel Rok Grudina, ki je zadel z glavo po podaji Jake Kolenca iz kota ter odločil zmagovalca.

Krčani bodo v 23. krogu prihodnjo nedeljo gostovali v Kidričevem, Novogoričani pa bodo dan prej gostili Maribor.

* Stadion Matije Gubca, sodniki: Vinčić (Maribor), Kovačič (Ljubljana) in Friš (Sladki Vrh).

* Strelci: 0:1 Burgić (44./11 m), 1:1 Mensah (82.), 1:2 Grudina (88.).

* Krško: Zalokar, Šturm, Vuklišević, Krajcer, Gorenc, Gatarić, Pavić (od 52. Sadiković), Urbanč, Mujan (od 71. Mensah), Dangubić, Škrbić (od 64. Kramarič).

* Gorica: Sorčan, Škarabot, Jogan, Boben, Gregorič, Osuji (od 79. Nagode), Kapić, Grudina, Žigon (od 86. Kolenc), Filipović (od 65. Edafe), Burgić.

* Rumeni kartoni: Krajcer; Škarabot, Grudina, Kapić, Gregorič.

B. B.