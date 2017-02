Simon Petrov začel z visoko zmago

26.2.2017 | 22:20

Klemen Kužnik je bil s številko 7, ki jo je v Krki nekoč nosil Simon Petrov, tokrat najboljši mož novomeškega moštva. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Simon Petrov v svojem debiju na mestu prvega trenerja članske vrste domačega košarkarskega kluba ni imel težkega dela, saj je v dvoboju 19. kroga prve slovenske lige med prvim in zadnjeuvrščenim moštvom lahko precej priložnosti dal tudi svojim nekdanjim mladincem Škedlju, Kužniku in Šiški, ki so njegovo zaupanje tudi dobro izkoristili, Krka pa je Portorož ugnala s kar 33 točkami razlike.

Kakovostna razlika med moštvoma je bila očitna že na začetku, ko je novomeškim košarkarjem po sorazmerno izenačeni igri v uvodnih minutah ob koncu prve četrtine uspelo hitro priti do prednosti desetih točk in v nadaljevanju razliko višati vse do končnih 33 točk, kar je bila najvišja prednost na tekmi.

Tako je bil tudi najboljši strelec in najboljši igralec tekme ob domačem trenerju tokrat tudi domači košarkar, Klemen Kužnik, ki se je izkazal s 16 točkami, pri čemer je zadel tudi tri od petih metov za tri točke, petimi skoki in asistenco.

Novomeščane tekma 20. kroga čaka v sredo, ko bodo gostovali pri Heliosu.

Krka : Portorož 98:65 (29:19, 52:38, 74:54)

Krka: Kastrati 9 (1:2), Kužnik 16 (3:3), Dimec 14 (4:4), Luković 7 (1:2), Rojc 4 (2:2), Škedelj 12 (2:2), Jukic 11 (0:1), Ritlop 7, Šiška 5, Elliott 13 (3:4).

Portorož: Rogelja 10 (0:1), Borse 5, A. Cvetičanin 12, Katonar 7 (2:4), Škerbec 10 (0:1), Radanovič 8 (4:4), Bahor 10, L. Cvetičanin 3.

Prosti meti: Krka 16:20, Portorož 6:10.

Met za tri točke: Krka 8:24 (Kužnik 3, Škedelj 2, Jukic, Ritlop, Šiška), Portorož 7:26 (Bahor 2, A. Cvetičanin 2, Borse, Katonar, L. Cvetičanin).

Osebne napake: Krka 21, Portorož 22.

Pet osebnih: Borse (36.).

Lestvica: 1. Krka 35, 2. Zlatorog Laško 34, 3. Union Olimpija 34, 4. Hopsi Polzela 32, 5. Rogaška 31, 6. Helios Suns 30, 7. Sixt Primorska 29, 8. Tajfun 26, 9. Šenčur Ggd 25, 10. Terme Olimia Podčetrtek 23, 11. LTH Castings 23, 12. Portorož 20.

I. V.

