Bi stažirali v pisarni evropskega poslanca Lojzeta Peterleta?

27.2.2017 | 12:30

Lojze Peterle (Foto. J. D., arhiv DL)

Bruselj - Evropski poslanec Lojze Peterle vabi k sodelovanju na natečaju, ki bo štirim izbranim kandidatom prinesel enomesečno plačano stažiranje v njegovi pisarni v Evropskem parlamentu.

"Izbrani kandidati bodo nabirali neprecenljive delovne izkušnje, spremljali delovni proces Evropskega parlamenta in delo evropskega poslanca, ki v EP deluje predvsem na področjih okolja, zdravja in zdrave prehrane ter zunanjih zadev," so sporočili iz Peterletovega urada.

K prijavi vabijo mlade, stare od 21 do 30 let, ki jih zanima Evropska zveza in njeno delovanje, želijo nabirati nove delovne izkušnje, razširiti svoja miselna obzorja in svojo socialno mrežo, ob tem pa premorejo kreativnost, komunikacijske spretnosti, prav tako pa zanjo angleški, nemški ali francoski jezik.Rok za prijavo je 17. marec.

Več o razpisu in prilogah, ki jih je treba priložiti prijavi, zainteresirani najdejo na Facebook profilu Lojzeta Peterleta oziroma na njegovi spletni strani.

J. A.