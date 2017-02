Ribiška družina Metlika praznovala 60-letnico delovanja

27.2.2017 | 08:05

Podzemelj - Čeprav je bila Ribiška družina Metlika ustanovljena 4. februarja 1956, pa so ribiči 60-letnico praznovali šele letos in sicer na včerajšnji slavnostni seji, ki je sledila rednemu letnemu občnemu zboru. Ob ustanovitvi je družina štela 15 članov, njen prvi starešina pa je bil Anton Lovšin. Danes ima 83 članov, od tega 3 častne in 15 mladih.

Kot je v govoru, v katerem je spomnila na prehojeno pot družine, dejala predsednica Vesna Doltar, danes družina upravlja s slabimi 80 ha vodnih površin v metliškem okolišu. V zadnjih petih letih so uredili pisarniške prostore v brunarici na ribniku Prilozje. Pri ribniku so skupaj z metliško občino zgradili nove sanitarije, ki so prilagojene invalidom, za kar so od Društva invalidov Metlika dobili listino invalidom prijazno. Prejeli so tudi bronasto priznanje za urejenost okolice doma in ribnikov, ki sta jim ga podelila turistično društvo Vigred Metlika in občina Metlika. Leta 2015 so začeli s prenovo ribiške koče za člane družine, društvena srečanja, izobraževanje in podobno, lani pa so jo poimenovali Ribiška koča Franca Polanca. V prihodnje si želijo predvsem novih članov, še zlasti mlajših.

Na slavnostni seji v večnamenskem domu v Podzemlju so podelili priznanja Ribiške družine Metlika in Ribiške zveze Slovenije. Jubilejno priznanje je prejela družina in več članov, ki med ribiči vztrajajo že vrsto let. Med njimi ima najdaljši staž Rade Jaklič, ki je Ribiški družini Metlika zvest že pol stoletja.

Besedilo in fotografije: M. Bezek-Jakše

