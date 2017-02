Zapustila avto, nakar je ta pogorel; na avtocesti trčil v medveda

27.2.2017 | 07:05

Minulo noč ob 0.12 uri je na travniku pod cesto Bušinja vas-Grabrovec v občini Metlika gorelo osebno vozilo. Gasilci PGD Metlika in Suhor so pogasili požar na vozilu, ki je uničeno. Ugotovljeno je bilo, da je voznica z osebnim vozilom zapeljala s ceste, zapustila kraj nesreče ter poiskala zdravniško pomoč. Po odhodu s kraja nesreče je vozilo zagorelo.

Trčil v medveda

Sinoči ob 20.28 je na avtocesti Novo mesto - Ljubljana v bližini vasi Polica, občina Grosuplje, osebno vozilo trčilo v medveda. Aktivirani so bili gasilci GB Ljubljana in PGD Grosuplje. Zavarovali so kraj dogodka, na močno poškodovanem vozilu odklopili akumulator in nudili pomoč lovcem pri nalaganju okoli 300-kilskega samca, ki je v nesreči poginil. Na kraju so bili tudi policisti in reševalci. Poškodovanih ni bilo.

Nevarne najdbe

Ob 14.45 so v gozdu pri Starem gradu v Čušperku, občina Grosuplje, našli neeksplodirana ubojna sredstva. Posredovala sta Pripadnika Državne enote za varstvo pred NUS ljubljanske regije. Najdeni sta bili ročni bombi italijanske izdelave iz obdobja II. svetovne vojne. Bili sta v takšnem stanju, da bi njun transport lahko predstavljal večjo nevarnost. V sodelovanju s pripadniki specialne enote policije, z oddelka za protibombno zaščito, sta bombi uničila na kraju najdbe. Mesto uničevanja so zavarovali policisti PP Grosuplje ter gasilci PGD Čušperk in Račna, ki so nudili tudi tehnično pomoč pri urejanju mesta uničevanja. O dogodku so bile obveščene pristojne službe in osebe.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Bistrica obvešča, da bo danes med 9.00 in 12.00 uro zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju TP BISTRICA ŠOLA izvod ČEHOVEC DESNO.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica med 8. in 14. uro na območju TP Miški vrh, Završe, Zabukovje, Laše, Mrzla Planina vas in Zalog.

M. K.