Izteka se rok za prijavo najemnin, dobičkov in obresti

27.2.2017 | 09:35

Novo mesto - Jutri, 28. februarja, se izteče rok za oddajo napovedi za odmero davkov od najemnine, lani prejetih obresti in ustvarjenih kapitalskih dobičkov. Napovedi je treba oddati tudi v primeru, če so bili dohodki doseženi izven Slovenije.

Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem morajo zavezanci, ki so v letu 2016 fizičnim osebam oddali v najem premično ali nepremično premoženje, tokrat prvič oddati na pristojni davčni urad do konca februarja. Doslej je bilo treba prihodke od najemnin prijaviti že do sredine januarja.

Davek od najemnin je od leta 2013 dokončen davek, kar pomeni, da se dohodek od oddajanja premoženja v najem že četrtič zapored ne bo več vštel v letno dohodninsko osnovo.

Davčna stopnja znaša 25 odstotkov od davčne osnove. Ta se izračuna v višini prejete najemnine, zmanjšane za 10 do 40 odstotkov normiranih stroškov ali za dejanske stroške vzdrževanja premoženja, če jih je poravnal najemodajalec sam.

Rezidenti Slovenije so dolžni napovedati vse dohodke iz oddajanja premoženja v najem z virom v in zunaj Slovenije, nerezidenti pa le dohodek iz oddajanja premoženja v najem z virom v Sloveniji.

Tudi letos napovedi niso dolžni vložiti zavezanci, ki so dosegli dohodek iz oddajanja v najem skupnih prostorov v večstanovanjskih stavbah (npr. hišniških stanovanj) preko upravnikov. Akontacijo dohodnine je moral namreč za prejemnika dohodka izračunati, odtegniti in plačati upravnik večstanovanjske stavbe.

Vsi, ki so lani prodali vrednostne papirje in investicijske kupone, imajo prav tako le še do torka čas za vložitev napovedi za odmero kapitalskih dobičkov. Istega dne se izteče tudi rok za vložitev napovedi za odmero dohodnine od obresti ter izvedenih finančnih instrumentov.

Zavezanci za plačilo davka od kapitalskih dobičkov so tako prebivalci Slovenije kot tudi tujci, če so dobiček iz kapitala dosegli na ozemlju naše države. Stopnja davka je 25 odstotkov, pri čemer se vsakih pet let znižuje za pet odstotnih točk.

Napoved je treba oddati ne glede na to, ali je posameznik delnice odsvojil z dobičkom ali z izgubo. Pri tem zakon o dohodnini omogoča, da lahko zavezanec, ki je s prodajo vrednostnega papirja ustvaril izgubo, za njeno višino zmanjša dobiček, ki ga je ustvaril pri prodaji drugega vrednostnega papirja.

Napoved za odmero dohodnine od obresti pa morajo vložiti zavezanci, katerih skupni znesek obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah v Sloveniji in EU je lani presegel znesek 1000 evrov. Tokrat so zavezanci le prebivalci Slovenije, ne pa tudi tujci. Davčna stopnja tudi tukaj znaša 25 odstotkov.

Trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti je treba Finančni upravi RS (Furs) prijaviti, če so bili ti pridobljeni po 15. juliju 2008. Stopnja davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov se podobno kot pri kapitalskih dobičkih začne pri 25 odstotkih in se vsakih pet let znižuje za pet odstotnih točk. Izjema je prodaja izvedenega finančnega instrumenta prej kot v letu dni po nakupu, v tem primeru se od ustvarjenega dobička plača 40 odstotkov davka.

Vsi obrazci so dostopni na vseh davčnih uradih in izpostavah, zavezanci pa jih lahko natisnejo tudi s spletne strani davčne uprave. Podpisane vloge morajo oddati po pošti ali osebno na pristojni davčni urad oziroma izpostavo (kjer je zavezanec vpisan v davčni register), lahko pa jih oddajo tudi prek Fursovega sistema eDavki.

STA/B. B.