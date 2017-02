FOTO: Na pustno nedeljo veselo tudi v Škocjanu

27.2.2017 | 13:25

Škocjan - Turistično društvo Škocjan na Dolenjskem in Kulturno društvo dr. Ignacija KnobleharJa Škocjan sta včeraj popoldne povabila na otroško pustno rajanje.

Maškare, med katerimi je bilo seveda največ otrok, so se zbrale pri gasilskem domu ter se nato v povorki odpravile do Metelkovega doma, kjer je bilo veselo rajanje, animacije za otroke, krofi in zavinški čaj. Na koncu rajanja so se maškarce zapeljale še z lojtrnikom do gasilskega doma, za kar so poskrbeli člani Konjerejskega društva Škocjan. Tako je torej lahko zabavno, ko v Škocjanu skupaj stopijo društva in pripravijo zanimive dogodke.

L. Markelj, foto: Občina Škocjan

