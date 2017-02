Orglice so postale polnoletne

Zadnja februarska sobota je bila tudi letos v znamenju orglic. (Foto: J. S.)

Mokronog, Trebnje - V Mirnski dolini je že tradicija, da je zadnja februarska sobota rezervirana za vznemirljiv spev orglic oz. ustnih harmonik. Tako je bilo tudi letos, ko je trebanjska območna izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti (JSKD) skupaj z Zvezo kulturni društev Trebnje pripravila Mednarodni festival ustnih harmonik »(Ah), te orglice«. Na že 18. mednarodnem festivalu, pripravili so ga v Mokronogu in Trebnjem, so tokrat gostili 15 solistov in 19 skupin iz Avstrije, Hrvaške in Slovenije.

Festivalska sobota je bila razdeljena na tekmovalni del in večerni gala koncert. Na tekmovanju so se v Trebnjem pomerili solisti in v Mokronogu skupine. Kot pravi idejni oče festivala Stane Peček, so prav s tekmovanji, ki jih sicer ne pripravljajo vsako leto, zagotovili, da ljubitelji orglic oz. ustnih harmonik na festival prihajajo resno pripravljeni. »Tako smo festival pripeljali do nivoja, kar smo si od samega začetka tudi želeli,« dodaja.

Na večernem koncertu, povezovala ga je Petra Krnc, so se predstavili izbrani solisti in skupine, častni uvod so zaupali koncertnemu ansamblu ustnih harmonik Sorarmonica, ki ga vodi Vladimir Hrovat, koncert pa je izzvenel v zvokih ansambla iz Italije Armonauti Harmonica Trio. Festivalsko dogajanje so popestrili še s spremljevalnim programom, ko so že dopoldne pripravili glasbeno delavnico Kako igrati na ustno harmoniko, ki jo je vodil Vladimir Horvat.

Mednarodni festival ustnih harmonik je tako postal polnoleten. V tem času so se že pojavili učitelji glasbe, ki imajo sicer diplomo iz drugih glasbenih instrumentov, a poučujejo tudi igranje orglic, pripoveduje Peček in dodaja, da so doslej pripravili tudi dva priročnika za ustno harmoniko, na vidiku je še strokovni učbenik. »Naša želja je, da bi orglicam zagotovili, kar jim pripada. Sam sem glasbenik, a se sprašujem, zakaj bi bil klavir bolj imeniten od orglic?« še pravi idejni oče tega mednarodnega festivala in napoveduje, da bi lahko v prihodnjih desetih letih orglice tudi prestopile prag glasbenih šol.

