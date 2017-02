Čigave so motorne žage in kosilnica?

27.2.2017 | 14:20

motorne žage

kosilnica

Grosuplje, Kočevje - Grosupeljski policisti so pretekli teden na podlagi odredbe sodišča opravili hišno preiskavo na območju Kočevja, kjer so na podlagi zbranih obvestil prišli do podatka, da 46-letni osumljenec prodaja predmete, ki so last oškodovanca iz vloma, izvršenega v mesecu novembru 2016 na območju Grosupljega. Pri hišni preiskavi so policisti poleg odtujenih predmetov odkrili in zasegli še več kot 800 nabojev različnega kalibra, rezilo zvezdica za metanje in plinsko pištolo, našli pa so tudi tako tri motorne žage (znamke Tomos 770, Stihl 211 in Silen 2,2 Kw) ter motorno kosilnico (na nitko) znamke Stihl FS38. Za orodje osumljeni ni imel ustreznih listin in dokazil o lastništvu.

Zaradi posesti prepovedanega orožja bo zoper njega uveden prekrškovni postopek po Zakonu o orožju, zaradi najdenih odtujenih predmetov pa bodo zoper osumljenca podali kazensko ovadbo zaradi Velike tatvine.

Lastnike motornih žag in kosilnice policisti obveščajo, da lahko predmete (na fotografijama) pogledajo in prevzamejo na Policijski postaji Grosuplje. S seboj naj prinesejo dokazila o lastništvu.

M. L.-S.